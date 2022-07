Aeromoça confunde Simone Biles com criança

Profissional ainda ofereceu um livro para colorir para a atleta

Com uma dessas eu ficaria até feliz, viu? Simone Biles arrancou risadas do seu público no Instagram, após contar que foi confundida com uma criança em um voo. A comissária de bordo ainda ofereceu um livro de colorir para a atleta durante um voo nos Estados Unidos.

“A comissária de bordo tentando me dar um livro de colorir quando eu embarquei… Eu disse: ‘Não, estou bem, tenho 25 anos’”, disse a ginasta que tem 1,42cm de altura.

Para quem não sabe Simone foi um dos assuntos mais comentados da mídia nos últimos tempos por suas performances perfeitas na ginástica olímpica. A musa já foi até convidada para bailes famosos no mundo da moda. Sucesso que fala, né?