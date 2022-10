Advogada registra B.O. após fake news sobre ‘suruba’ envolvendo empresário de Whindersson Nunes

Após ter seu nome divulgado em suposto encontro íntimo que envolveria ela, o empresário e mais duas pessoas, acionou a justiça e fez declaração no Instagram, em resposta a vídeo onde ele faria alusão a erros que cometeu em seu casamento relacionados às falsas notícias.

Ninguém está isento de sofrer com as famosas “fake news” que circulam de forma irresponsável pela internet. Nem mesmo quando se trata de uma advogada. Assim aconteceu com Stella Bueno, que atua no empoderamento e acolhimento de mulheres vítimas de violência doméstica.

No final de setembro, seu nome começou a circular pelo WhatsApp na região de Palmas/TO, onde mora, com rumores sobre sua participação e de mais duas pessoas em um encontro íntimo em grupo que também envolvia o empresário Alex Monteiro, sócio e fundador da Non Stop, agência que trabalha com marketing de influência, agenciando personalidades famosas.

Em entrevista à coluna, a advogada afirmou que se sentiu “um objeto com etiqueta de preço”, e continuou: “Me senti subjugada, ofendida, humilhada e exposta”. Conforme declarou no dia 29 de setembro, em um vídeo publicado em seu perfil no Instagram, Stella menciona que nunca teve nenhum tipo de contato íntimo com o empresário e que até o momento não tinha comentado publicamente a respeito para não “dar palco a esse tipo de atitude e de notícias falsas”.

Porém, decidiu se manifestar após Alex ter postado um vídeo em suas redes sociais – que atualmente encontram-se sem nenhuma publicação, todas foram apagadas – falando sobre os erros que cometeu em seu casamento (na época, com a médica Mariana Rodrigues) e que, segundo o pronunciamento de Stella, dava a entender que os erros tinham relação com as “fake news” que envolvem Bueno.

“Desde que eu tomei conhecimento das ‘fake news’ que circulam irresponsavelmente pela cidade e que envolvem indevidamente o meu nome e de outras duas pessoas ao nome de uma figura conhecida das redes sociais, eu tomei as medidas jurídicas necessárias, mas optei por não me manifestar publicamente pra não dar palco a esse tipo de atitude e de notícias falsas. No entanto, essa mesma figura pública veiculou em suas redes sociais um vídeo no qual ele assume que cometeu erros em seu casamento e dá conotação que tais erros têm relação com essas ‘fake news’ que, mais uma vez, circulam irresponsavelmente pela nossa cidade. Assim, eu venho me manifestar, afirmando que eu não tenho e nunca tive qualquer relação afetiva com esse indivíduo e repudio qualquer tipo de vínculo do meu nome e imagem à essa pessoa”, afirma a advogada, em vídeo postado no Instagram.

Stella também afirma, em entrevista, que conheceu Monteiro após uma tratativa de venda de um imóvel entre os dois, quando ela vendeu sua casa após se divorciar. Na época, Bueno afirma que o empresário chegou a “dar em cima” dela. “Conheci Alex porque, após meu divórcio, coloquei minha casa à venda e ele se interessou e comprou. Durante a tratativa da venda da casa, ele deu em cima de mim várias vezes, porém eu sempre mantive o distanciamento. Achei que fosse algo isolado e não dei importância. Porém, a negociação da casa foi conturbada e, após vários problemas com ele, resolvemos a situação através de advogados e nunca mais tive qualquer contato com ele”.

Além do pronunciamento publicado em seu perfil no Instagram, Stella afirma que também registrou boletim de ocorrência contra Alex. “Quando eu tomei conhecimento disso e de que, além disso, ele estaria me difamando e injuriando, eu registrei o boletim de ocorrência e tomei as medidas jurídicas necessárias”.

Outros casos envolvem que o empresário

E não é só a advogada que está envolvida em polêmicas ligadas à Monteiro. Além dela, Nathállia Pires, amiga pessoal de Stella e médica de Alex, também foi mencionada na circulação de notícias falsas pelo WhatsApp que acusavam tanto Stella quanto Nathállia (e uma terceira pessoa) de terem participado de um encontro íntimo com Monteiro, o que ela também nega, ao publicar uma nota pública em seu perfil do Instagram.

Como cita em nota pública, Pires também publicou capturas de tela de conversas no WhatsApp enviadas por pessoas que buscaram a médica para contar que passaram por situações similares com Alex, mas que não quiseram ter seus nomes revelados. Um dos prints, inclusive, mostra o empresário oferecendo 10 mil reais a uma pessoa para que ela convidasse Estella Bueno para sair com ele.

Em outra imagem, Monteiro avisa à Nathállia que a influenciadora digital Enoara, que teria recebido investidas do empresário mas não correspondeu, teria “o que merece”, e avisa: “prepare para ver”. Stella explica a situação, em entrevista: “O que eu tomei conhecimento foi que assim como eu, a Enoara também o rejeitou após investidas dele. E quando a esposa dele soube dos fatos, ele supôs que tivesse sido a própria Enoara quem contou e começou os ataques virtuais contra ela. Isso veio à tona após os posts da Nathállia”, explica a médica, sobre o ataque que a influencer recebeu em sua conta do Instagram, onde terceiros compraram seguidores, prejudicando a conta, revelado pela mesma em um pronunciamento no Instagram.

“Sou advogada e trabalho defendendo mulheres que são vítimas de violência doméstica e familiar e já vi de tudo na vida, mas nunca havia me sentido tão violada”, diz Pires, e prossegue: “Gostaria de dizer que nunca me envolvi afetivamente com Alex. Após a negociação da casa, eu nunca mais tive qualquer contato com ele e com a esposa, ambos eram bloqueados das minhas redes sociais. Eu não quero meu nome envolvido com o nome dele e minha tratativa com ele será apenas judicial”.

Nathállia Pires finaliza afirmando que espera que o empresário seja responsabilizado pelo ocorrido. “Acredito firmemente na justiça de Deus e dos homens e espero que ele seja responsabilizado pelo que fez comigo, com Nathalia, Enoara, (com outras mulheres, que não quiseram ter os nomes revelados), com a atual esposa dele (que está em processo de divórcio litigioso com ele) e com todas as mulheres e homens que nos procuraram pra contar como também foram vítimas dele”.