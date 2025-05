Adriane Galisteu contará todos os detalhes de sua vida ao lado de Senna em nova série da MAX

Gente, estou aqui deitada no meu sofá toda enrolada no meu edredom felpudo que comprei recentemente e tomando um cházinho, quando recebo uma mensagem da minha amiga do Cosme Velho que quase me cair de bunda no chão.

Acontece que a Adriane Galisteu irá contar detalhes inéditos sobre o seu relacionamento com o piloto Ayrton Senna. Em uma nova série documental na MAX, a apresentadora revlou que vai trazer a sua versão sobre a história de amor dos dois, que chegou ao fim após a morte do piloto em 1994.

A série ainda não tem previsão de estreia no streaming e não teve o nome revelado e mostrará Galisteu revisitando momentos importantes e locais inesquecíveis.

“É a primeira vez que a Adriane assume o controle da narrativa e compartilha com o público as suas memórias. Estamos muito orgulhosos de fazer parte dessa trajetória”, comenta Adriana Cechetti, diretora sênior de Produção e Desenvolvimento (Não Ficção) da Warner Bros. Discovery Brasil.

O anúncio desse projeto ocorre meses após o lançamento da série ficcional sobre o piloto, Senna, na Netflix. Na época, a produção foi duramente criticada por ter abordado com profundidade o relacionamento de Senna com Adriane e por der dado foco maior no relacionamento dele com Xuxa.

De acordo a Max, essa produção documental traz uma visão emocionante do relacionamento dos dois. Adriane Galisteu vai abrir seu coração ao revelar sobre os dias que viveu ao lado de Ayrton Senna.

O anúncio da nova série aconteceu durante o painel da Max no Rio2C, evento voltado para o mercado de entretenimento e criatividade da América Latina.