Adeus, Tadeu? Eliana vira favorita para assumir o BBB 26 e vai gravar piloto, diz colunista

Amores, estava a caminho do Leblon para acompanhar o lançamento do novo bistrô de uma amiga. Eis que, ao chegar no estabelecimento, fico sabendo que uma loira babadeira deu uma passadinha no Projac para conversar com o poderosíssimo Amauri Soares… Gente, nos bastidores globais circulam infos de que a diva estaria cotadíssima para assumir um reality anual da emissora.

Bem, na última quinta-feira (12), o programa ‘A Tarde é Sua’, da RedeTV, divulgou, em primeira mão, que Amauri Soares, diretor-geral da Globo, estaria considerando mudanças na apresentação do ‘Big Brother Brasil’ para a próxima edição e que já existe a possibilidade de gravações pilotos com nomes cotados para assumir o posto.

E de acordo com a colunista Carla Bittencourt, do portal LeoDias, Eliana é favorita para comandar a próxima edição do reality show. À jornalista, fontes revelaram que a apresentadora participou de uma reunião com Amauri Soares e que a ideia de uma mulher no comando do BBB teria animado Eliana e a equipe global.

Se confirmada a presença da loira no reality, ela seria a primeira mulher a apresentar o programa após 25 anos sendo conduzido exclusivamente por homens.

Colunista revela que a loira esteve em reunião com o diretor-geral da emissora carioca (Jordan Vilas/Globo)

No entanto, a colunista entrou em contato com a alta cúpula da Rede Globo para apurar as informações sobre a suposta mudança do BBB, que negou a possibilidade.

“As informações não procedem, Tadeu segue no comando do BBB. Estamos absolutamente satisfeitos com o apresentador”, escreveu a assessoria da TV Globo.

Amores, vocês sabem que rumores não surgem do nada, né?! Certeza que tem caroço nesse angu! Mas vamos esperar para ver os próximos capítulos desse impasse.