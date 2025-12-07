Adam Levine lota show intimista em SP e decreta que os melhores fãs do mundo são brasileiros

Amores, anotem na agenda porque esse momento não foi só show, foi ata de amor registrada em decibéis. Na noite da última sexta-feira, (5/12), o Maroon 5 fez um show exclusivo e intimista na Arca, em São Paulo, primeira edição da plataforma de shows Bud Live, da Budweiser, com cerca de 3 mil fãs e convidados espremidos num clima de camarim de luxo. Aquecimento oficial para o Rock in Rio 2026, mas com cara de encontro secreto entre ídolo e superfã.

Show exclusivo do Maroon 5 em São Paulo. Credito: Rafael Strabelli/Spotify

No meio do repertório cheio de hit – “Harder to Breathe”, “This Love”, “Animals”, “Sunday Morning”, “Girls Like You”, “Moves Like Jagger”, “Payphone”, “Sugar” e companhia limitada, Adam parou tudo para fazer a pergunta que vive ouvindo: de todos os lugares do mundo, onde estão os melhores fãs? A resposta veio sem nem piscar: ele disse que, quando fazem essa pergunta, ele responde “sem dúvida, o Brasil”, e a Arca quase veio abaixo de tanto grito, choro e celular tremendo no 4K.

Para Mari Santos, diretora de marketing da Budweiser, a Bud Live é um desdobramento da trajetória que a Bud já construiu no meio musical em eventos nacionais e internacionais.

A experiência foi montada como mimo premium: show começando por volta das 22h10, pouco mais de uma hora de apresentação, setlist só de clássicos, nada do álbum novo “Love Is Like”, e ingresso liberado só para quem passou por seletivas da própria Budweiser, cada escolhido com par de convites para viver o momento de perto.

Resultado: enquanto metade do planeta briga para conseguir sentar no gramado de festival, os brasileiros ganharam pocket show VIP e ainda ouviram, da boca do moço tatuado, que são os melhores fãs do planeta.

Famosos marcaram presença no evento. Fotos: Andy Santana/Brazil News

Cá entre nós, minha flor, isso aqui não é apenas elogio protocolar de gringo educado. Com 13ª visita da banda ao Brasil e Rock in Rio 2026 já engatilhado, Adam Levine sabe exatamente onde está apostando o coração e o faturamento. Se tem um lugar no mapa que ele já carimbou como casa emocional, o CEP é BR. E quem não estava na Arca sexta-feira que lute com o replay dos vídeos.