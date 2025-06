Ação de Salon Line leva Alessandra Araújo ao BET Awards, em Los Angeles

Amores, estava batendo perna pelas barraquinhas de produtos orgânicos no Jardim Botânico. Parei para provar algumas frutas exóticas de nossa flora como o pequeno e saboroso cambucá. Eis que, enquanto comprava 500g da frutinha, fiquei sabendo que uma influencer super criativa está participando de um evento babadeiro da cultura afro nos States.

Bem, acontece que a influenciadora Alessandra Araújo está participando de uma ação exclusiva da Salon Line para acompanhar a requisitada cerimônia Black Entertainment Television (BET) Awards, que premia os principais talentos da cultura negra mundial em Los Angeles, nos Estados Unidos.

A influencer conta com a companhia de Patrícia Ramos e Duquesa nessa aventura única (Divulgação)

A criadora de conteúdo do Piauí ganhou notoriedade e conquistou os internautas após compartilhar sua criatividade artística na elaboração de looks com materiais recicláveis nas redes sociais.

Junto a Alessandra, a comitiva brasileira da Salon Line tem a presença da apresentadora e influencer Patrícia Ramos e da influenciadora Duquesa. O trio vai assistir a cerimônia do BET Awards e a BET Experience (BETX), que dispõe uma programação alternativa com shows, intervenções culturais e experiências imersivas.

Nas redes sociais, a jovem tem compartilhado suas aventuras dentro e fora do evento realizado na Califórnia.

Amores, não sei vocês, mas eu estou acompanhando todas as atualizações dessa viagem marcante para Alessandra. Meu bem, ela brilha por onde passa com sua criatividade e bom humor cativante. Não vou mentir, adoro!