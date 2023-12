ABMEX é acusada de movimentar R$200 milhões, em golpe

Diversos internautas estão compartilhando suas tristes experiências com a empresa nas redes sociais.

Gente, e a ABMEX que recebeu mais acusações de fraude? Estava tomando um bom café da tarde com uma de minhas melhores amigas aqui do Leblon, quando ela me contou que o seu cunhado foi uma das vítimas do golpe que está sendo aplicado pela empresa.

Ao saber sobre esse babado, fui pesquisar a respeito e descobri como os golpes estão sendo aplicados. Ao que tudo indica, a ABMEX recebe os valores em sua conta corrente empresarial e, em seguida, os transfere para a conta de terceiros, ou melhor, de criminosos envolvidos na elaboração da fraude digital.

Além disso, a empresa emerge como protagonista em diversas operações, como falsos leilões e a criação de sites clonados de instituições renomadas, tais como bancos e a Receita Federal, movimentando mais de R$ 200 milhões em golpes financeiros.

No site Reclame Aqui também existem diversas reclamações de clientes que foram enganados pela empresa. Confiram alguns deles:

“Comprei um capacete de um site que vi no Instagram, com o nome de motomaxxi, estava com queima de estoque de capacetes. Mas logo após que fiz o pix o site sumiu, eu não recebi email de confirmação, nem o código de rastreio. Quero meu dinheiro de volta!!!”, disse um.

“Comprei um produto dia 24 de novembro, um kit de maquiagem que chegou com o comprovante de vocês no valor de R$79,90. Até hoje não recebi o produto”, reclamou outro.