A (não) pagadora de promessas, Jade, promete VIP às meninas, mas não cumpre!

Maria comemorou que Eslô e Brunna acordaram para enxergar quem é Jade de verdade

Vamos assistir à queda de Jade Piton, digo, Picon, cada vez mais? A sister foi líder, pela segunda semana seguida, na última quinta-feira, (10), e já começou descumprindo uma promessa: a do VIP da semana.

Na semana passada, Jade prometeu a Brunna e Eslô que daria o VIP a elas, caso fosse líder novamente. Mas a mocinha não cumpriu com o que prometeu e entregou as pulseiras para Paulo André, Scooby, Tiago, Laís e Barbara. E as meninas não gostaram disso não viu? No quarto Lollipop, Eslô disparou: “Agora muita coisa mudou pra mim” e Bru avisou que para ela também — para felicidade de Maria que já havia avisado.

brunna diz que acha que dessa vez a jade escolheu o vip por proximidade, eslo diz que pra ela isso mudou muita coisa, foi um divisor de águas



Depois, ao lamentarem para Barbara, a componente do trio das ‘Meninas Malvadas’ saiu em defesa da amiga famosa e disse que ela chamou os meninos por pura estratégia. Mas não colou não viu? Brunna falou para a miss, ignorando Barbara: “Amiga, acho que ela já queria esse VIP na semana passada. Ela só falou pra gente [prometer o VIP] para disfarçar”. Barbara ainda tentou argumentar, mas ao ser perguntada por Maria se ela disse que era estratégia, a modelo negou.

bárbara fala pro quarto lollipop que o vip da jade também tem estratégia e não só proximidade, eslo e brunna discordam e bárbara diz "to falando não, eu converso com ela"



Como eu adoro um pitaco, no fundo sinto que a modelo não gosta, de fato, de Jade. Ela só percebeu que pode instiga-la como bem quiser e que ela pode abrir portas aqui fora… Cala-te boca!