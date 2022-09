A Fazenda: Carelli pensa em fazer uma edição ‘All Stars’ do reality

O diretor do programa se mostrou animado com a ideia durante coletiva de imprensa.

Será que vem novidades por aí? Em uma coletiva de imprensa nesta manhã, terça-feira (06), no estúdio do programa ‘Hoje em Dia’, o diretor do programa ‘A Fazenda’, Rodrigo Carelli, disse não descartar a possibilidade de, futuramente, acontecer uma edição do reality show composta apenas por ex-ganhadores do reality.

O programa dará início a sua 14ª edição na próxima terça-feira (13), às 23 horas, mas a Record fará uma pré-estreia no dia anterior, que contará com a presença de Adriane Galisteu e Rico Melquiades. Eles apresentarão a nova sede do reality, divulgarão a lista completa de participantes e abrirão a votação do paiol. Vocês estão animados para essa nova temporada?