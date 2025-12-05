A Fazenda 17: Tamires sai, respira fundo e já crava Dudu Camargo como o traíra-mor do curral

Gatas, alguém avisa que a Tamires Assis nem esperou o glitter da eliminação decantar. A bonita atravessou a porta da sede e, na Cabine de Descompressão, já estava distribuindo sinceridade como quem joga arroz de casamento. A mulher abriu o verbo com a naturalidade de quem tira a sandália na sala do crush.

A manauara ficou passada. Ela jurava de pé junto que quem ia rodar era o Luiz Mesquita. Pois é. A vida tem dessas travessuras. Tamires chamou de injustiça? De ilusão? De delírio coletivo? Chamou de tudo e mais um pouco. E eu, daqui, só ouvindo e abanando o leque.

Aí vem o plot twist crocante. A gata acredita que caiu porque o público anda sedento por barraco, ruído, espuma voando. Quem não cria tumulto tá levando voadora da audiência. Mesmo assim, ela saiu plena, no carão, dizendo que tá feliz com sua jornada. Ousadia casual.

E como boa cunhã independente, fez questão de ressaltar que nunca quis casamento de conveniência com nenhum grupinho. Grupo? Só se for de WhatsApp para fofoca. No jogo, ela sempre foi freestyle.

“Desde o início eu nunca quis ficar muito presa com grupo. Sempre via como algo para se sustentar no jogo… Mas nunca tive essa firmeza de um grupo unido mesmo”, disse, já avisando que se fossem depender de aliança para protegê-la, ia sobrar só pó de blush.

Mas calma que agora vem o veneno gourmetizado.

Tamires jura ter ficado chocada com a eliminação e esperava ver Luiz Mesquita fora da casa. (Foto/Reprodução: Record)

Tamires, com a língua afiada e aquele olhar de quem já viu todas as temporadas, soltou a bomba que fez meu coque girar três vezes. A gata cravou Dudu Camargo como o traíra-mor da Fazenda. Selinho de Judas Premium.

Segundo ela, o moço estava tão em cima do muro que a cerca até pediu música no Fantástico. Ela contou que Dudu a indicou direto para a primeira roça e ainda foi se afastando, fingindo que não via. Amor, se isso não é traição estratégica, eu não sei mais o que é.

“Eu estava conduzindo pessoas que estavam mentindo, que não gostavam da minha presença. Dudu, por exemplo, me mandou para a minha primeira roça. Eu não vou ficar correndo atrás. Ele estava se afastando de mim”, afirmou, já despejando frustração com sotaque de desabafo VIP.

O tempero final? Tamires deixou claro que descobriu gente mentirosa, gente que não suportava olhar pra ela e gente que adorava fazer jogo duplo. Uma faxina emocional ao vivo.

No fim, saiu plena, saiu afiada, saiu com o recado prontinho na bandeja. Cunhã que é cunhã não perde o rebolado nem eliminada.

E eu te digo: se a Fazenda fosse só de sinceridade, Tamires tinha levado o prêmio com laço de cetim.