A Fazenda 17: Saory planeja revanche na Roça e imagina pódio ao lado de Dudu Camargo

Irmãs, vocês sabem que eu adoro quando o povo da sede começa a viajar na maionese antes mesmo da Prova de Fogo acontecer, né? Pois ontem não foi diferente.

Enquanto esperava a vez dela, a Saory já estava ali toda confiante, conversando com o Dudu como quem já sabe do futuro.

A gata ouviu o apresentador soltar um “Fazendeiro e a última ‘lampioua’” e prontamente aceitou o convite para um desfile imaginário dentro do quarto.

Desfile dos campeões ou dos iludidos? (Foto/Reprodução: RecordPlus)

Sim amados, os dois literalmente desfilaram, como se já estivessem com a vitória garantida. A autoestima veio forte, graças a Deus!

E não parou por aí. Os dois ainda subiram num dos baús, achando que era pódio.

A Saory estava soltinha: “queria vingar de terem colocado nós dois juntos”, bem daquele jeitinho de quem tá doida pra ver Duda e Mesquita sentadinhos na berlinda da terça.