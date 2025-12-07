Menu
Kátia Flávia
A Fazenda 17: Saory planeja revanche na Roça e imagina pódio ao lado de Dudu Camargo

Peoa desabafa com o apresentador enquanto aguarda a Prova de Fogo e diz que gostaria de ver Duda e Mesquita na berlinda

07/12/2025 19h15

imagem do whatsapp de 2025 12 07 à(s) 18.49.44 c0f34084

Saory e Dudu especulam Roça e sonham com pódio. (Foto/Reprodução: Record)

Irmãs, vocês sabem que eu adoro quando o povo da sede começa a viajar na maionese antes mesmo da Prova de Fogo acontecer, né? Pois ontem não foi diferente.

Enquanto esperava a vez dela, a Saory já estava ali toda confiante, conversando com o Dudu como quem já sabe do futuro.

A gata ouviu o apresentador soltar um “Fazendeiro e a última ‘lampioua’” e prontamente aceitou o convite para um desfile imaginário dentro do quarto.

imagem do whatsapp de 2025 12 07 à(s) 18.49.44 1a7cfa58
Desfile dos campeões ou dos iludidos? (Foto/Reprodução: RecordPlus)

Sim amados, os dois literalmente desfilaram, como se já estivessem com a vitória garantida. A autoestima veio forte, graças a Deus!

E não parou por aí. Os dois ainda subiram num dos baús, achando que era pódio.

A Saory estava soltinha: “queria vingar de terem colocado nós dois juntos”, bem daquele jeitinho de quem tá doida pra ver Duda e Mesquita sentadinhos na berlinda da terça.

