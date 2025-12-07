A Fazenda 17: Mesquita e Duda são acusados de movimentar o edredom e peões negam uso de camisinha encontrada no lixo

Gatas, essa madrugada na Fazenda 17 pareceu uma reunião do CSI! Isso porque, segundo Saory e Carol, o quarto de Duda Wendling e Luiz Mesquita virou palco de “gemidos e risadinhas”. Tá passada? Calma que piora.

Saory veio toda serelepe contando que ouviu “uma risaiada, risadinha… e suspiros ‘ahhh ahhh’”. E ainda completou dizendo que o rapaz acordou “empolgadinho”. Já viu, né? Quando o povo quer jogar lenha na fogueira, joga é o tronco inteiro.

Só que aí o babado ganha um novo desdobramentos. Fabiano Moraes apareceu dizendo que achou “a prova do crime”. E onde ele achou? No lixo da cozinha, uma camisinha usada. O Fabiano mostrou o preservativo como quem diz “olha aqui, Brasil, flagra fresquinho.”

Carol e Saory acusaram o casal Duda e Mesquita de movimentar o quarto durante a madrugada. (Foto/Reprodução: Record)

Aí o Mesquita virou um vulcão! Ele pegou a camisinha, levantou pra câmera e já pediu pra RecordPlus fazer o serviço completo. “Solta no meu Instagram quem foi que colocou esse preservativo no chão”, exigiu.

Fabiano confirmou que achou no lixo e Mesquita devolveu na lata: “dentro do lixo da cozinha é pra ter um preservativo?”. Nem eu teria feito melhor!

Duda, por sua vez, já pulou dizendo que era fofoca, que Fabiano gostou de “mostrar pro pessoal” e jogar no ventilador como se fosse um bom perfume francês.

E no final, Mesquita já tava pedindo justiça como se estivesse numa CPI. “Estão falando que eu tô tendo relações sexuais aqui dentro com a Duda. Então tô pedindo: puxa aí quem jogou isso no lixo”.

Resumo da noite, gatas: Duda e Mesquita juram inocência enquanto Saory e Carol juram que ouviram de tudo. Enquanto isso, Fabiano quer ser promovido a fiscal sanitário!