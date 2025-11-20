A Fazenda 17: enquete aponta uma favorita disparada e dois peões empatados na 9ª roça

Amigas, a nona roça de A Fazenda 17 tá daquele jeitinho que a gente ama ver! Depois de Dudu Camargo meter o pé na parede, escalar, carregar tralha e ainda achar a chave certa antes de todo mundo, ele garantiu o chapéu de fazendeiro e deixou Duda Wendling, Maria Caporusso e Wallas Arrais pro sacrifício.

O coitado do Wallas nem teve chance de tentar, porque foi vetado na terça. A vida na Fazenda não dá descanso!

As meninas e o Wallas ainda fizeram aquele discurso emocionante pra pedir voto, aquele desespero em que cada um apela do seu jeito.

Dudu Camargo venceu a prova e virou o jogo como novo fazendeiro. (Foto/Reprodução: Correio Braziliense)

Duda finalizou dizendo que precisa dos dois milhões, mas meus amores, a Virginia é a única pessoa no Brasil que não precisa de 2 milhões, né?

Maria veio toda serena, falando que chegou até ali com Deus e com os seus aliados. Fofa que não esquece dos amigos.

Duda Wendling aparece como favorita na enquete. (Foto/Reprodução: Record)

Wallas chamou o nordeste inteiro pra guerra da cotação e disse que tá confiante. Tudo muito bonito, mas quem decide é o Brasil com o dedinho no celular.

E o meu Brasil amado já tá mostrando sinais, meus amores! Segundo a enquete do Notícias da TV, que já passa dos trinta mil votos, Duda aparece como a grande favorita pra continuar na disputa, com 44,36% dos votos. Maria e Wallas estão praticamente empatados ali no sufoco, com 27%35 e 28.29%.

Ou seja irmãs, se nada mudar, o clima pra esses dois vai esquentar mais que Copacabana em dezembro!