A Fazenda 17: enquete aponta Dudu Camargo como favorito para ficar na roça especial

Amadas, Dudu Camargo, Fabiano Moraes, Kathy Maravilha, Luiz Otávio Mesquita e Walério Araújo estão no olho do furacão e o resultado só sai na noite dessa segunda-feira (15). Até lá, é muita ansiedade e torcida organizada do lado de fora.

A dinâmica da vez exigia raciocínio, paciência e coordenação fina, coisa que nem todo mundo ali demonstrou ter.

A última prova da temporada colocou os peões diante de um labirinto cheio de feixes de laser, espelhos pra lá e pra cá e a pressão clássica do cronômetro rodando.

“Na última prova da temporada a missão dos peões é conduzir feixes de laser por um labirinto. Para isso, eles deveriam manipular vários espelhos. A dupla mais rápida se livra da roça especial”.

Na primeira dupla, Dudu Camargo ficou responsável pelas instruções enquanto Kathy Maravilha encarava alavancas e volantes. O problema foi fazer os dois falarem a mesma língua. Teve dificuldade, desencontro e o famoso provômetro que só serviu pra aumentar o nervosismo.

Depois vieram Saory Cardoso e Duda Wendling. Saory dava as ordens e Duda tentava entender o gabarito, mass só tentava mesmo.

A influenciadora sofreu pra decifrar o esquema e o tempo foi escorrendo junto com a paciência de quem assistia.

Luiz Otávio Mesquita surge em segundo lugar na enquete da roça especial, com 8% da preferência. (Foto/Reprodução: Record)

Por fim, Walério Araújo e Luiz Otávio Mesquita entraram na disputa. Walério no manuseio, Mesquita nos apontamentos. Galisteu apareceu ao vivo e soltou os tempos pra não deixar dúvida de quem se deu melhor e quem passou sufoco.

Duda Wendling e Saory Cardoso fecharam em 18 minutos e 26 segundos; Walério Araújo e Luiz Mesquita levaram 35 minutos e 36 segundos; Dudu Camargo e Kathy Maravilha terminaram em longos 42 minutos e 21 segundos.

Do lado de fora da casa, o público parece bem resolvido. Na enquete do Notícias da TV sobre quem deve ficar nessa roça especial, Dudu Camargo lidera com folga e aparece com 75% da preferência. Mesquita surge bem atrás com 8%, seguido por Walério Araújo com 6%.

Ou seja, se depender da audiência, já tem favorito carimbado pra seguir no jogo enquanto os outros que lutem.