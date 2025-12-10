Menu
A Fazenda 17: Duda acusa Saory de ter sido amante de Neymar e Gabigol

Durante a formação da Roça, o atrito entre as peoas virou barraco daqueles e inclui até ameaça de processo

10/12/2025 16h15

imagem do whatsapp de 2025 12 10 à(s) 15.47.24 40804b4e

Duda Wendling acusa Saory Cardoso e envolve Neymar e Gabigol durante formação da Roça em A Fazenda 17. (Foto/Reprodução: Record)

A formação da última Roça em A Fazenda 17 virou tudo o que a gente ama assistir. Duda Wendling, Saory Cardoso e Toninho Tornado vão disputar a Prova do Fazendeiro e, quem perder, já sabe, vai encarar Luiz Mesquita na berlinda. Mas o que realmente pegou não foi a Roça, foi o barraco!

No meio dessa tensão, Duda soltou uma bomba no colo da Saory. A atriz acusou a dentista de ter sido amante de Neymar e Gabigol!

Foi aquele clima de: você piscou, perdeu a briga. Saory não deixou barato e já veio com a primeira provocação. “Você passando de mão em mão e as coisas vão passando na sua mão também”. E Duda devolveu na mesma moeda: “olha, pede pro Neymar puxar mutirão pra você pede pro Gabigol”.

“A amante tá pedindo”, e Saory revidou na hora! “Já puxa um processinho pra ela também porque dinheiro pra pagar vocês têm. Tá me chamando de amante aqui. Duda, bem sonsinha, devolveu: “você que falou”.

imagem do whatsapp de 2025 12 10 à(s) 15.47.24 5b995267
A atriz revidou as acusações da dentista. (Foto/Reprodução: Record)

Saory tentou limpar a própria barra, né?

“Nunca fui, graças a Deus. Nunca nem peguei. Inclusive respeito muito a Rafaella”.

“Que mentira, Saory. Manda um processo pra essa fraquinha. Manda um processo. Mexe com peixe grande porque tu não tem penca pra isso.”

Saory, no auge do desespero e da indignação, gritou que se tem dinheiro pra pagar processo, tem que vazar. E ainda implorou dizendo que Neymar e Gabigol poderiam meter um processo nela, que seria babado!

Se essa convivência já tá assim, agora imagina no modo turbo da reta final!

