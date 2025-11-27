A Fazenda 17: Créo tenta se explicar e diz que agressão a Fabiano começou por fala sobre a mãe doente

O Créo Kellab, nosso ex-peão que saiu da Fazenda 17 no susto depois de atingir o Fabiano ao vivo, finalmente resolveu abrir o bico. Fui ouvir e já digo logo que tem drama, choro, dedo apontado e a confusão que a gente já esperava.

Ele contou na tal Live do Eliminado com o Lucas Selfie que a bagunça toda começou porque o Fabiano teria soltado um comentário sobre a mãe dele. Para os desinformados que perderam a coluna na última semana, a mãe só Créo anunciou sérios problemas de saúde e, segundo ele, isso mexeu com o emocional que já tava pendurado por um fio.

Créo jura de pé junto que ele só queria empurrar o Fabiano pra ele parar de bater no próprio ouvido, mas que a mão estava fechada com um tecido enrolado e que aí, na imagem, pareceu um soco.

O ator detalhou reação emocional e citou saúde da mãe ao comentar caso. (Foto/Reprodução: YouTube)

Ele jura de pé junto que não foi soco nenhum e que o clima azedou de vez quando Fabiano falou que tinha feito orações pela mãe dele. Ele garante que ali perdeu a paciência e o tal empurrão virou a cena que todo mundo viu.

Abalado, falou que a cabeça dele já estava no limite fazia tempo. A pressão do reality, a situação da mãe aqui fora, as notícias ruins… tudo junto. Realmente amores, vira uma panela de pressão, né? Ele também deu a triste notícia de que a mãe estava em coma, teve parada cardíaca e foi encontrada desmaiada no banheiro. E quando foram tirar um tumor, descobriram um problema ainda maior. Disse que, nesse estado, o maior inimigo dele lá dentro era ele mesmo.

Segundo Créo, a gota d’água aconteceu quando Fabiano falou sobre o estado de saúde da sua mãe. (Foto/Reprodução: Record)

Créo contou que implorou a Deus por calma e que não esperava que usassem a fragilidade dele pra atacá-lo. Explicou mais uma vez que aquele tecido enrolado na mão era a roupa da filha e que por isso a mão parecia pesada na hora.

E claro, não faltou veneno na lembrança da rivalidade com Fabiano. Ele disse que votou no rapaz achando que ia ser só um voto normal, mas que Fabiano reagiu mal porque é traidor. Segundo ele, o Fabiano tinha que passar o Resta Um para o Wallas como combinado, mas passou para a Kathy. Amados, quem aqui consegue manter a cabeça fria quando o assunto é traição?

Agora o ex-peão tá por aí, livre e perdido, como ele mesmo disse.