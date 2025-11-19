A Fazenda 17: com Dudu Camargo na eliminação, enquete revela peão que já pode fazer as malas

Amores, sentem que a mamãe vai contar. A noite de terça (18) pegou fogo na sede e não foi só pela confusão! A formação da nona roça de A Fazenda 17 foi daquelas que a gente assiste com o dedo no celular, pronta pra votar ou cancelar alguém.

Temos no banquinho Duda Wendling, Dudu Camargo, Maria Caporusso e Wallas Arrais. É esse quarteto que tá tremendo até agora, porque na quinta um deles vai dar tchauzinho pra vacaria e voltar pra realidade.

Tamires Assis, que tá poderosa essa semana, ganhou a Prova de Fogo e foi chamada pela Galisteu pra fazer suspense com o lampião. Escolheu o poder branco e entregou o laranja pro Toninho Tornado.

A fazendeira da semana, Saory Cardoso, não perdeu tempo e mandou Wallas direto pra roça. Até aqui, estamos cheias de girl power!

Dudu lidera a preferência do público e segue firme na disputa. (Foto/Reprodução: Correio Braziliense)

Ela disse que ele é o famoso palestrinha que fala, fala e não diz nada. Todas nós conhecemos um insuportável assim, né irmãs?

E a gata não parou por aí! Disse que ele só cresce pra cima de mulher e que isso assusta. Wallas, claro, já rebateu dizendo que é tudo mentira e que nunca perseguiu ninguém. Euzinha, como sempre, amei a confusão.

Já a nossa querida Maria tomou sete votos da sede e sentou no segundo banquinho. Da baia, puxou o Dudu, reizinho do público. Depois veio o resto do barraco do poder laranja, Toninho revelou a ordem e pronto, o quarteto tava formado.

Agora vamos ao que interessa! A queridíssima enquete do Notícias da TV já mostrou o panorama. Amigas, Dudu tá passando o rodo na votação! O menino tá com 50.96% pra ficar! É ou não o queridinho da nação?

Em segundo vem Duda Wendling com 18.86%; depois Maria com 15.19%; e no fundão, quase devolvendo o microfone, Wallas Arrais com quase nada e beirando a eliminação.

Amadas, eu amo esse clima de mistério antes de uma eliminação, mas se depender da internet que não perdoa ninguém, o eliminado dessa Roça já tem nome e mala pronta!