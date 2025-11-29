A especialista que devolve rostos e autoestima: como a Dra. Josiane Fernandes transforma o tratamento do melasma no Brasil

Aos 29 anos, quando ainda dava os primeiros passos na profissão, a biomédica Josiane Fernandes viveu a dor que hoje acolhe em tantas mulheres, o impacto emocional do melasma. Ela conta que no momento que mais queria se sentir bonita, confiante e segura, começou a esconder o próprio rosto. Ela evitava fotos, espelhos e até de ficar de frente para o próprio marido.

Foi uma experiência pessoal, segundo ela marcada por vergonha, silencio e autossabotagem, que a levou a construir um método que hoje devolve não apenas a pele, mas a vida de milhares de pacientes. “Aquilo me feriu profundamente. O melasma não mudou só a minha pele, mudou o meu olhar sobre mim mesma. E hoje eu entendo que foi ali que nasceu o meu propósito”, relembra. Essa dor, que para muitos é uma luta silenciosa e solitária, tornou-se o combustível da sua missão de vida: transformar a relação de milhares de pessoas com seus próprios rostos.

Hoje, à frente de clínicas em Joinville (SC) e Curitiba (PR), a Dra. Josiane é uma referência nacional no tratamento do melasma com seu Método Perfect Control. Diferente de tudo o que o mercado estético convencional oferece, sua abordagem não busca apenas clarear manchas, mas devolver a autoestima e a alegria de viver. “Eu não trato peles, eu trato almas”, define.

Criado após anos de estudo, prática clínica e vivência pessoal, o Método Perfect Control se tornou uma das abordagens mais procuradas do Brasil. Ao contrário das soluções rápidas e superficiais que não duram, Josiane decidiu construir um trabalho que enxerga o melasma como o que ele realmente é, um reflexo do organismo.

“Significa olhar para o organismo como um todo, porque melasma não é só uma mancha é um sintoma. Melasma é um reflexo de saúde”, explica. O método se apoia em pilares que vão desde dieta, saúde intestinal, hormônios, estresse, sono e gatilhos emocionais até fotoproteção inteligente e procedimentos não agressivos. “O tratamento começa com uma consulta longa, seguida de exames, análise do intestino, rotina de sono, histórico emocional, alimentação, hábitos e até clima da cidade onde a paciente vive. Minha equipe é treinada para acolher, orientar e acompanhar cada passo. A paciente nunca está sozinha, tem uma equipe inteira caminhando com ela”, complementa.

Essa visão integrada explica por que suas clínicas já receberam mais de 3 mil pacientes, inclusive da Rússia, Tailândia, EUA e diversos países da Europa. “Porque o que falta hoje na estética é verdade. As pessoas estão cansadas de promessas, soluções rápidas que não duram”, afirma.

Dra. Josiane Fernandes é referência nacional no tratamento de melasma.

Melasma e a mudança na autoestima

A mudança na pele é apenas uma parte da jornada. A especialista conta que o impacto emocional é profundo. “O maior desafio é a vergonha silenciosa. É o sentimento de ‘eu não sou bonita sem maquiagem’”, analisa. É esse ciclo de insegurança, fuga de eventos sociais e hábito de se esconder que a Dra. Josiane busca quebrar. “O emocional pesa tanto quanto o físico e muitas vezes é ele que piora o quadro.”

Mas quando a mancha melhora, a profissional relata que a melhor parte do trabalho é ver as mulheres renascerem. “O que mais me emociona é ver a nova mulher que existe por trás do melasma. Quando a mancha melhora, a vida muda. A paciente que chegou triste, escondida e envergonhada volta a sorrir, tirar fotos, usar menos maquiagem, se sentir bonita de verdade”, conta.

Ela lembra de casos que marcaram sua história, com mulheres que há anos não iam à praia, pacientes que choraram ao ver a pele melhorar e ao falarem frases como “Eu voltei a gostar do meu rosto.” Para Josiane, essa é a verdadeira missão de seu trabalho.

Rompendo os mitos do melasma

Enquanto a maioria dos tratamentos se concentra em cremes e procedimentos agressivos, o Método Perfect Control nasceu de uma premissa simples, porém transformadora, de que “melasma não é só uma mancha, é um sintoma. Melasma é um reflexo de saúde!”, enfatiza a especialista.

Dra Josiane conta que muitas pacientes chegam até ela carregando várias frustrações acumuladas com tentativas e tratamentos que não deram certo. “Primeiro, eu escuto. Depois eu explico. E então, eu acolho”, resume.

Ela também faz questão de alertar sobre os mitos envolvendo melasma que atrasam o processo de cura emocional e estética. Publicações em redes sociais ou publicidades offline que prometem curas milagrosas com frases falaciosas, como:

“É só passar um ácido forte que resolve.”

“É só fazer laser.”

“É só usar filtro solar.”

“Receira caseira.”

“Basta tratar a pele e pronto.”

Se você viu algumas dessas frases em perfis sobre melasma, cuidado. “Nada disso é verdade. Se produtos e procedimentos milagrosos resolvessem, ninguém mais teria Melasma”, ressalta a especialista.

Atualmente, a Dra. Josiane realiza seu grande projeto de expandir o Método Perfect Control pelo Brasil. Entre os próximos lançamentos, estão o primeiro MBA do país em Saúde Integrativa com Ênfase em Melasma, o licenciamento oficial do método, produtos próprios para peles com hiperpigmentação, eventos, palestras e novos centros de atendimento. “Quero formar profissionais para multiplicar esse propósito”, enfatiza.

Tratamento desenvolvido pela especialista prioriza causas internas e resultados duradouros.

Um recado para quem perdeu a esperança

Para quem já tentou de tudo sem sucesso, que se submeteu a tratamentos invasivos que não tiveram efeito duradouro, a Dra. Josiane tem uma mensagem poderosa, nascida de sua própria jornada: “Se eu pudesse olhar nos olhos de cada mulher que sofre com melasma, eu diria o que eu gostaria que tivessem dito pra mim lá atrás: Existe outra mulher por trás dessa mancha. Uma mulher que você talvez tenha esquecido, mas que ainda está aí… O melasma não veio para te diminuir. Ele veio para te acordar, para mostrar que seu corpo está pedindo cuidado e que você merece florescer de novo.”

A especialista ainda finaliza garantindo que não importa a gravidade do Melasma, pois é possível encontrar um tratamento adequado para cada caso. “Tem jeito, sim. E o jeito não está em um produto milagroso, nem em um procedimento agressivo. Está em olhar para você como um todo… Quando você entende seus gatilhos, sua pele muda. Quando você cuida da sua saúde, sua autoestima renasce. E quando isso acontece a outra mulher que existe atrás do melasma finalmente aparece. A mulher forte que venceu, que floresce. Não desista de você.”

Para conhecer mais sobre o Método Perfect Control, acompanhar histórias reais de transformação e acessar conteúdos que podem ajudar na jornada com o melasma, acompanhe o trabalho da especialista no Instagram @drajosianefernandes.