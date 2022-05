Kate Moss vai participar do julgamento no caso Johnny Depp x Amber Heard

Modelo namorou com o ator nos anos 1990 e irá depor como testemunha

Ex-namorada de Johnny Depp, a top model britânica Kate Moss, 48, vai participar, nesta quarta-feira (25), do julgamento por difamação do ator contra Amber Heard. De acordo com o New York Post, Moss será chamada pelos advogados de Depp e vai testemunhar via link de vídeo.

O nome da modelo foi levantado por Heard, que contou sobre uma briga de março de 2015 na qual ela deu um soco no rosto de Depp por medo de que ele empurrasse sua irmã Whitney escada abaixo. Heard disse que imediatamente pensou “em Kate Moss e as escadas”.

Moss e Depp namoraram entre 1994 e 1997, e durante este período houve um boato – nunca confirmado por ela – de que ele a empurrou por um lance de escadas numa discussão.

Os advogados de Depp comemoraram quando Heard, 36, de repente mencionou Moss durante seu depoimento, semanas atrás. Segundo o NY Post, eles chegaram a “bater palmas” nesta hora.

A modelo não era originalmente esperada para participar do julgamento, mas a menção de Heard abriu caminho para a equipe de Depp chamá-la para testemunhar e, assim, esclarecer de vez a história da escada, dissipar o boato e pôr em xeque as declarações de Amber.

O ator processa Heard por difamação, pedindo US$ 50 milhões por causa de um artigo escrito por ela no jornal The Washington Post, no qual ela afirmava ser vítima de abuso doméstico. Ela o processou de volta, pedindo o dobro deste valor.

A disputa judicial entre Amber e Depp vem sendo transmitida ao vivo pela TV americana e é um dos assuntos com mais engajamento nas redes no momento. O julgamento está previsto para terminar nesta sexta-feira, dia 27 de maio.