‘Kate Middleton está muito doente e o tratamento é exaustivo’, diz autora

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

Desde que Kate Middleton anunciou que tem câncer e está fazendo quimioterapia, sua saúde tem sido bastante discutida. Membros da família real são frequentemente questionados sobre o estado de saúde da princesa de Gales, mas não revelam muitos detalhes. Lady Colin Campbell, a primeira biógrafa de Lady Di, compartilhou informações sobre a esposa do príncipe William.

“Katherine está muito doente. O tratamento é exaustivo. Ela precisa se reservar para se recuperar e cuidar de seus três filhos, que são muito pequenos”, disse a biógrafa, que é autora de sete livros sobre a família real britânica, à revista espanhola Mujer Hoy.

Lady Collin foi questionada sobre a volta de Kate às aparições públicas, em seus compromissos como membro da família real: “Simples assim, ela está muito doente para estar ativa”. A princesa de Gales está afastada desde janeiro, quando realizou uma cirurgia abdominal, durante a qual descobriu o câncer.

A autora ainda elogiou o comportamento do príncipe William diante da situação familiar: “Os britânicos estão muito conscientes das circunstâncias extremamente adversas com as quais o príncipe William está lidando. Ele está fazendo o que qualquer pessoa poderia fazer em seu lugar”. O herdeiro do trono do Reino Unido segue sua agenda de trabalho.

Por sua vez, o rei Charles 3º, que também passa por tratamento de câncer, retornou aos compromissos reais no fim de abril.