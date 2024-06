Kate Middleton agradece apoio contra o câncer e desabafa com seguidores

SÃO PAULO, SP

(FOLHAPRESS)

Kate Middleton, 42, a princesa de Gales, falou pela primeira vez sobre o tratamento de câncer que revelou ter em março em suas contas nas redes sociais nesta sexta (14).

A princesa agradeceu o carinho e diz que tem tido muita dificuldade em alguns dias para lidar com o que está acontecendo. Kate, porém, diz estar otimista com o progresso que tem visto.

“Estou fazendo bons progressos, mas como quem está passando por quimioterapia saberá, existem dias bons e dias ruins. Naqueles dias ruins você se sente fraco, cansado e tem que ceder ao seu corpo descansar. Mas nos dias bons, quando você se sente mais forte, você quer aproveitar ao máximo se sentir bem”, disse.

Kate afirmou que o tratamento está indo bem e que ela passou a ter força para realizar alguns trabalhos a partir da sua casa, o que ela vai começar a fazer nas próximas semanas.

“Meu tratamento está em andamento e vai durar mais alguns meses. Nos dias em que me sinto bem o suficiente, é uma alegria envolver-me com a vida escolar, gastar tempo pessoal nas coisas que me dão energia e positividade, além de começar a fazer um pouco de trabalho a partir de casa”, comentou.

A princesa também diz que voltará a aparecer em público em eventos com seu marido, o príncipe William, como o desfile em homenagem para o Rei Charles 3º, e outros compromissos durante o verão europeu.

“Estou ansioso por participar do Desfile de Aniversário do Rei este fim de semana com a minha família e espero juntar-me a alguns compromissos públicos durante o verão, mas também sabendo que ainda não estou fora de perigo. Estou aprendendo a ser paciente, principalmente com incerteza. Aproveitando cada dia como vem, ouvindo meu corpo, e permitindo-me tirar este tempo necessário para curar”, concluiu.