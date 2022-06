Kate Bush pode ganhar mais de R$ 6 milhões após música em ‘Stranger Things’

Canção ‘Running Up That Hill’, de 1985, faz parte da trilha sonora da série

A cantora e compositora britânica Kate Bush, 63, colhe os frutos do sucesso que está fazendo após sua música “Running Up That Hill” viralizar na quarta temporada de “Stranger Things” (Netflix). A canção, lançada em 1985, está trazendo conquistas inéditas para a artista.

Segundo o jornal The Sun, Bush poderá ganhar 1 milhão de libras com o sucesso da música, o que equivale a cerca de R$ 6,3 milhões. O montante vem pelos streamings da canção em plataformas como Spotify e YouTube, além do licenciamento para a Netflix.

Com o lançamento da nova temporada de “Stranger Things” os fãs elogiaram muito a trilha sonora da série e chegaram a colocar a música dos anos 1980 na lista das mais ouvidas do Spotify. A música “Running Up That Hill” apareceu pela primeira vez no ranking Spotify Global na posição 106.

A canção de Kate Bush foi lançada em 1985 e já tem mais de 2 milhões de streams na plataforma. Nesta segunda-feira (30), apenas três dias após o lançamento da série, a faixa aparece na 13ª posição da lista, superando “Matilda”, de Harry Styles.

A canção aparece logo nos primeiros episódios da 4ª temporada da série de sucesso, como música tema da personagem Max Mayfield, interpretada por Sadie Sink, 20. A jovem ouve a música em seu aparelho walkman enquanto anda pelos corredores da escola.