Justin Bieber cancela shows da turnê no Brasil após apresentação no Rock in Rio

Cantor canadense, que fez show no Rock in Rio, estaria no Allianz Parque em 14 e 15 de setembro

Justin Bieber, que fez o principal show deste domingo (4) no Rock in Rio, não vai mais se apresentar em São Paulo, de acordo com a T4F, a produtora responsável pelos shows, que publicou um comunicado em sua página no Instagram na manhã desta terça-feira (6.)

Bieber se apresentaria no Allianz Parque, na capital paulista, em 14 e 15 de setembro. O comunicado diz que o cancelamento se deu devido a “problemas pessoais”. O cantor, que enfrentou uma depressão há três anos, está com a saúde mental instável novamente.

A T4F informou que divulgará em breve informações sobre reembolso. “Aos fãs que compraram ingressos e aguardavam ansiosamente para verem seu ídolo, compartilhamos de sua frustração. Estamos juntos e esperamos ter Bieber de volta em São Paulo o quanto antes”, diz o comunicado no Instagram.

Justin Bieber chegou ao Rio de Janeiro no fim de semana num jato luxuoso numa viagem que custou R$ 1,3 milhão. Apesar de o show no Rock in Rio ter se concretizado, havia incertezas sobre a apresentação até os últimos segundos antes de o cantor subiu ao palco.