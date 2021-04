BBB Juliette Freire convida Bell Marques para curadoria em playlist

“Sister” relembra Micarande, em Campina Grande, através das músicas

Palco do Maior São João do Mundo, Campina Grande, na Paraíba, sediou também, durante 18 anos, a primeira micareta realizada fora da Bahia, uma das maiores do Brasil. A saudosa Micarande, que aconteceu entre 1990 e 2008, é uma recordação forte dos campinenses, inclusive de uma das mais famosas atualmente, a participante do Big Brother Brasil 21, Juliette Freire.

Para matar a saudade da festa, a equipe da “sister” lançou no Spotify uma playlist especial com músicas selecionadas pelo cantor Bell Marques, que marcou a história da festa no Bloco Spazzio. À época, o cantor estava à frente da banda Chiclete com Banana e foi um dos artistas que mais tocaram na programação do evento, que integrava o calendário turístico da região.

Ouça AQUI!