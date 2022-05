Juliette critica PEC da mensalidade em universidades públicas

A Câmara dos Deputados discute hoje [24] a PEC sobre cobrança de mensalidade em Universidades Públicas”

Juliette Freire, cantora e campeã do “BBB 21” (TV Globo), fez críticas a PEC (Proposta de Emenda Constitucional) 206/19 que propõe cobrança de mensalidade nas universidades públicas do país. A proposição entrou na pauta desta terça-feira (24) da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados,

Em uma publicação no Twitter, a paraibana de 32 anos defendeu a gratuidade do ensino público. “Eu juro que pensei que era brincadeira, mas não é. A Câmara dos Deputados discute hoje [24] a PEC sobre cobrança de mensalidade em Universidades Públicas”, afirmou.

“Existe isso?”, quesitonou a ex-BBB. “Sou filha do ensino público e sei o quanto isso mudou a minha história. O acesso às universidades públicas deve ser gratuito e é nosso direito”, defendeu.

Ao responder perguntas de fãs no último domingo, Juliette foi indagada sobre o que havia mudado em sua vida após a vitória no “BBB 21” e explicou sobre o impacto da fama na rotina diária.

“O que mais muda é a liberdade que você perde. Você não pode fazer tudo na hora que você quer ou do jeito que você quer. Tem que ser organizado. E a responsabilidade com tudo que você faz. O resto é só colocar os pés no chão”, declarou.