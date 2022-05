Juliana Paes fala sobre relação com o marido Carlos Eduardo

Em sua participação no ‘PodDelas’, a atriz comentou sobre seu relacionamento; O casal está junto há 18 anos

Juliana Paes, de 43 anos, está casada com o empresário, Carlos Eduardo Baptista, há 18 anos. Embora o casal seja, de acordo com ela, “amigos, amantes e companheiros”, a vida dos dois tem seus momentos de altos e baixos.

“Não tem chama que fique acesa. A chama apaga, aí você acende de novo. A chama vai, implode, e você risca o fósforo. Negócio de manter a chama acesa não existe, não acredito muito nisso. Relacionamento é isso: fase de chama labareda e fase de breu”, revelou ela, no bate-papo com o podcast “PodDelas”, no Youtube.

A atriz contou que conheceu o marido na academia. Ela se interessou pelo empresário e, por conta disso, foi questionar as amigas sobre ele. No entanto, os dois só conversaram e foram se envolver durante um show de O Rappa algum tempo depois. O casal começou a namorar em seguida.

Ela falou também que eles namoraram durante cinco anos antes de subirem ao altar, em agosto de 2008. Da união, nasceram dois filhos: Pedro, de 11 anos, e Antônio, de 8.

“A gente é amigo, companheiro e amante. Tem momentos que a gente é mais amante do que amigos, outros que a gente é mais amigo que amante. É uma ilusão achar que os relacionamentos longos são um mar de rosas. Todo mundo sabe disso”, comentou Juliana.

“A gente briga para caramba, depois se entende. Tem fases que está cada um mais no seu canto do que o outro, e tudo bem. E fases que está mais ‘ti-ti-ti-ti’ (juntinhos)”, acrescentou ela.

Segundo ela, as profissões dos dois permitem que o casal tenha mais seu espaço e ajuda no relacionamento. “O grande desafio do casal é a criação de filho. O que a gente mais briga hoje em dia é como vai educar. ‘Você não briga’, ‘Você não vai colocar de castigo’. Criar filhos com as redes sociais é muito difícil, pois não tem manual”, finalizou.