Julia Wheaton é convidada para feat com a grandes músicos brasileiros

A cantora norte-americana Julia Wheaton, foi convidada pela banda Os Distraídos composta por Paulinho Santos (Milton Nascimento, Stewart Copeland e Paul Simon), Chico Amaral (Skank), Doca Rolim (Skank), Lelo Zaneti (Skank), Glauco Mendes (Pato Fú), Wender Pereira e Neto Belloto, para um feat especial com a música “Lá Vem o Sol”.

Com a produção musical de Cris Simões, “Lá Vem o Sol” vem com uma temática bem especial para os dias atuais, falando para as pessoas terem otimismo na vida, mesmo em situações adversas como a Covid-19.

Para esta canção em parceria com a cantora Julia Wheaton, foi o escolhido Valnei Blecaute, para trazer a real sintonia e ótimas vibrações que a música transmite.