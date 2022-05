Jovens com síndrome de Down participam do reality “Expedição 21”

Como seria o desafio para adultos com síndrome de Down, vivendo 4 dias em uma casa sozinhos, longe dos pais, e cercados por provas e dinâmicas que desafiassem suas condições físicas, sensoriais, intelectuais e emocionais? Esta é a proposta da Expedição 21- experiência de imersão, criada pelo Educador Social Alex Duarte, e que chega na sua segunda edição, no Rio de Janeiro, de 25 a 28 de maio.

O experimento é uma experiência inovadora, fora do ambiente familiar e da rotina dos jovens, onde simula uma sociedade inclusiva, que aposta, autoriza e foca nas potencialidades dos participantes, independentemente de suas condições. Durante quatro dias, eles precisam tomar suas próprias decisões, resolver conflitos, criar estratégias de jogo, ter pensamento crítico, lidar com a convivência e principalmente ser responsável por si e pelo outro. Um momento único e desafiador para viver a fase adulta com autonomia e responsabilidades.

CONFIRA A LISTA DOS SELECIONADOS-

1- CAIO FREITAS- (SP)

2- CACAI BAUER (PE)

3- GABRIEL MACHADO- (SP)

4- GEORGIA BERGANTIN – (SP)

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

5- IVY FARIA (RJ)

6- JUSSARA BERNARDO (SC)

7- LAIS SOUZA- (BA)

8- LARISSA CERATTI (RS)

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

9- LUISA CAMARGOS- (BH)

10- MARCOS NASCIMENTO (MG)

11- MARIANA AMATO- (SP)

12- PEDRO AZEVEDO (RJ)

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

13- PEDRO RATTES (GO)

14- RAFAEL SLEIMAN (SP)

15- RAFAELA DELGADO- (GO)

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

16- SILVIO DA SILVA- (PE)

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

17- STEPHANIE BRAGANHOLO(PR)

18- STHEPHANY SANTOS (AM)

19- TATIANE MORAES (RJ)

20- VICTOR BENTO (PA)

21- VITÓRIA MESQUITA- (DF)