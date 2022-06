Jornal inglês confunde namorada de Neymar com Bruna Marquezine

Jogador está namorando a influenciadora Bruna Biancardi

O tabloide inglês Daily Mail confundiu a atual namorada do jogador Neymar, a influenciadora Bruna Biancardi , com a ex, a atriz Bruna Marquezine, ao noticiar que ele estava passeando em Miami, nos Estados Unidos. O jornal escreveu o nome da atriz no título, no texto e nas legendas das fotos do casal.

“Neymar mostra suas tatuagens enquanto passeia abraçado com a namorada, Bruna Marquezine, em Miami”, diz o título da reportagem. “A atriz Bruna, 26, deu uma olhada em seu físico em forma enquanto usava um top de biquíni preto por baixo de uma camisa branca aberta”, informava um trecho da reportagem.

Neymar e Bruna Marquezine tiveram um relacionamento de idas e vindas, entre 2012 e outubro de 2018. Os fãs deram ao casal o apelido de “Brumar”.

A influenciadora e o jogador estão juntos pelo menos desde agosto do ano passado, quando eles foram flagrados em passeio de barco na Espanha, ao lado do filho do craque, David Lucca, a mãe do menino, Carol Dantas, além de alguns dos “parças”, como são conhecidos os amigos do jogador .

Este ano, o casal tem sido visto junto com maior frequência. Em abril, Biancardi publicou no Instagram uma foto na qual aparece com uma aliança na mão esquerda, no dedo onde é costume usar anéis de compromisso. Ela exibiu a joia numa montagem com outras quatro selfies.

Antes disso, a influenciadora publicou em fevereiro, nos Stories do Instagram um vídeo com várias fotos do casal em comemoração ao aniversário de 30 anos do jogador.