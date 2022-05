Jojo Todynho revela plano para emagrecer 40kg e ser mãe

A artista revelou seus desejos para o futuro com o marido Lucas Souza, durante entrevista à revista ‘Quem’

A cantora e ex-fazenda Jojo Todynho revelou seus planos para engravidar do marido Lucas Souza, durante uma entrevista à revista ‘Quem’.

“Vou reabrir o meu canal no Youtube porque vou fazer um reality pessoal. Vou entrar em um projeto de seis meses para perder 40 quilos para poder engravidar” afirmou.

“Poderia engravidar no peso que eu estou, minha saúde está ok, mas é melhor. Por lá, também vamos falar bastante sobre sexo, porque as pessoas têm um preconceito de que a mulher gorda não tem uma vida sexual ativa”, finalizou.