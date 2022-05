Joelma e Ximbinha se enfrentam na justiça em processo de pensão alimentícia da filha caçula

O objeto do processo é o valor da pensão alimentícia de Yasmin, atualmente com 17 anos; Os artistas se separaram em 2015

Joelma e Ximbinha, ex-integrantes da banda Calypso, se enfrentam em uma batalha judicial. O objeto do processo, que corre em segredo de Justiça, é o valor da pensão alimentícia da filha caçula deles, Yasmin, atualmente com 17 anos. Os artistas se separaram em 2015.

Hoje em dia Yasmin vive com a mãe. Yago, outro filho da artista, mora com Ximbinha. O rapaz, de 26 anos, é fruto do relacionamento de Joelma com o advogado Robson Cristiano Leão Matos. Ele, porém, foi criado, desde pequeno, pelo guitarrista e o considera seu pai.

Sobre a situação dos filhos, a equipe de Ximbinha informou que ele “sempre foi e continua sendo um pai muito presente na vida de todos os filhos e que nunca deixou de prover as necessidades deles, bem como de sua filha Yasmin”.

O comunicado cita ainda o fato de Yago morar com o músico, que “exerce o papel de pai e mãe” do rapaz. “Ximbinha tem os seus filhos como o bem mais precioso em sua vida, jamais deixaria que algo lhes faltassem”, continua o texto.

“Em relação ao processo de pensão alimentícia, a matéria está sendo discutida em processo judicial, que corre em segredo de Justiça”, finaliza.

Além de Yago e Yasmin, Joelma é mãe de Natália, de 31 anos. Ela é fruto de um relacionamento antigo da cantora.