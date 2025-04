João Pedro vence Prova do Líder ‘nos ares’ no BBB 25

LUÍSA MONTE

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

João Pedro venceu a terceira Prova do Líder seguida no BBB 25 nesta terça-feira (15), após a eliminação de Joselma. Desta vez, a disputa é foi ares. Os participantes ficam pendurados por um guindaste e precisaram lançar objetos no chão da casa.

Diego ficou em último lugar e está no Paredão. Renata está no VIP.

Diego foi o primeiro a lançar. O ex-ginasta e artistas circense ficou bastante apreensivo, assim como Renata, a competidora seguinte.

João Pedro, por sua vez, estava animado e se divertindo durante o “voo”, obtendo a pontuação máxima.

Guilherme arremessou com tranquilidade, mas não ultrapassou o gêmeo. Vitória também ficou nervosa e seu lançamento garantiu mais uma liderança de João.