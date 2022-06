João Gomes expõe suposto affair com Maisa, que se chateia

Após o post do cantor, a atriz não ficou muito contente com a repercussão e fez um desabafo em suas redes sociais

A atriz e apresentadora Maisa Silva, 20, está chateada com o que ela chamou de pressão para que namore alguém e o assuma para todo o Brasil. Por isso, fez um longo desabafo em suas redes sociais pedindo respeito das pessoas.

Tudo começou, porém, depois de o cantor João Gomes, 19, cantar uma música romântica em um show e marcar com direito a coraçõezinhos Maisa nos Stories. A partir disso, fãs começaram a levantar as suspeitas de que há um namoro entre os dois. Maisa disse que está solteira há sete meses e que tudo não passa de inverdades.

“Dividi vários momentos do meu antigo relacionamento após um tempo, porque a pessoa não queria exposição e eu respeitei. Nunca foi do meu feitio usar disso para buzz [fama]. E eu jamais faria”, começou.

“Estou aproveitando cada minuto da minha vida, dividindo alguns momentos com vocês, guardando outros para mim e tudo bem! Tudo sempre com equilíbrio e respeitando as minhas vontades. Não tenho nada para esconder de ninguém e não aceito que coloquem inverdades na minha boca”, disparou.

Maisa ainda disse que o dia em que estiver num relacionamento contará ao público caso a pessoa que esteja com ela assim deseje. “Lembrem-se de que eu posso falar por mim e dizer o que é verdade e o que não é”, disse.

Ela ainda disse ser “difícil aguentar pressão quieta por educação, respeito e valores” e escreveu que “meu trabalho sempre repercutiu mais do que minha vida pessoal e que seja sempre assim”.

Recentemente, João cantou mais uma vez a música “Dengo” e ainda usou uma camiseta com o rosto de Maisa quando era criança. E ela respondeu: “Eu amo. Uma das maiores. Hit de milhões”.