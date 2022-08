Jô Soares ensaiava sua despedida do teatro dias antes de morrer

A peça marcaria o retorno dele aos palcos, após dirigir e co-estrelar a montagem de “A Noite de 16 de Janeiro”, mas também seria sua despedida

O ator, diretor, dramaturgo e humorista Jô Soares, morto nesta sexta-feira aos 84 anos, preparava para setembro seu retorno ao teatro com a estreia de “À Meia Luz”.

A peça marcaria o retorno de Jô Soares aos palcos, quatro após dirigir e co-estrelar a montagem de “A Noite de 16 de Janeiro”, mas também sua despedida do teatro.

A peça, escrita pelo inglês Patrick Hamilton, retrata um homem que mantém o controle sobre sua mulher fazendo com que ela duvide de sua própria sanidade ao abaixar as luzes da casa e negar qualquer alteração no entorno.

Adaptada para o cinema em 1940 sob a direção de Thorold Dickinson, a obra, originalmente intitulada “Gas Light”, deu origem ao “gaslighting”. É o termo usado para denominar a ação de um agressor que faz com que sua vítima passe a duvidar de si mesma, de suas condições mentais e de sua sanidade.

A previsão era de que o espetáculo chegasse ao Teatro Procópio Ferreira no dia 9 de setembro, com Erica Montanheiro e Giovani Tozi.