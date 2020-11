JK Shopping celebra 7 anos com ações promocionais para o público

PUBLICIDADE

Com uma história de confiança e muitas alegrias, o JK Shopping celebra 7 anos de sua inauguração em novembro. Mas essa comemoração terá um significado ainda mais especial, porque nesse aniversário o shopping começa a contagem regressiva para uma outra data muito importante, o aniversário de Ceilândia – que completa seus 50 anos em março de 2021.

No dia 15 de novembro, data oficial do aniversário do shopping, começam várias ações especiais, que só terminam em 27 de março de 2021. Serão 5 meses com promoções e atividades culturais para a população local.

“Em agradecimento aos nossos clientes que nos receberam tão bem, o JK Shopping vai presentear 50 sortudos durante cinco meses. Serão 10 Televisões Smart 4K de 50 polegadas por mês – de novembro até março. É apenas uma retribuição por todo carinho que foi fundamental para esses sete anos de sucesso. Aproveitando o leque de comemorações vamos dar início a Black Friday, que já é tradicional no JK”, afirma Marcos Atayde, Superintendente do JK Shopping.

A promoção

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Para iniciar as comemorações dos 50 anos de Ceilândia, cidade que está em constante crescimento e abriga um povo cheio de alegria, o JK Shopping preparou uma promoção imperdível. Afinal, o empreendimento foi recebido de braços abertos pelos moradores da região, que carregam o shopping no coração. Serão sorteadas 50 Televisões Smart 4K de 50 polegadas, a partir de 27 de novembro até o dia 27 de março – dia do Aniversário de Ceilândia.

A partir do dia 15 de novembro, cada R$ 200 em compras poderá ser trocado por um cupom para concorrer a premiação, o primeiro sorteio acontece dia 27 de novembro, quando 10 televisões serão sorteadas. A partir daí todo dia 27 de cada mês, até a data do aniversário de Ceilândia 27/03, acontecem os sorteios. Os cupons não são cumulativos, valendo apenas para o mês do sorteio. A troca dos cupons será realizada no balcão de trocas no Piso L3, próximo ao Brasil Boliche.

Antecipação Black Friday

Neste ano a Black Friday também será especial, afinal ela faz parte das comemorações e por isso vai acontecer durante 13 dias. Uma ótima oportunidade para começar as compras de Natal e de fim de ano. Quem quiser aproveitar os descontos têm entre os dias 15 e 27 de novembro para realizar suas compras com tranquilidade, conforto e segurança. A maioria das lojas do JK Shopping está participando com descontos que chegam a 70%.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Natal

A partir do dia 15 de novembro, será inaugurada a tradicional decoração de natal do mall. Neste ano, para ressignificar e reforçar o que estamos aprendendo com a pandemia, o JK Shopping apostou em uma decoração cheia de tradição. A grande árvore de X metros, toda enfeitada com as cores natalinas em verde, vermelho e dourado, será a estrela da decoração. Por lá, também estará em evidência um cenário exclusivo com um boneco animado do bom velhinho, presépio e um trono pet. As decorações e luzes externas também prometem encantar o visitante.

Neste natal, o bom velhinho estará de home office, mas nem por isso deixará de alegrar e encantar os pequenos e os grandinhos também, que irão sentir e vivenciar a magia que o fim de ano traz, de uma forma diferente e inovadora. Quem estiver por lá, poderá agendar uma videoconferência com o Papai Noel. Para participar é necessário retirar uma senha no dia da chamada, no balcão de informações localizado no piso L1. O espaço funcionará de 12h às 20h. O tempo estipulado será de cinco minutos e haverá a higienização da cabine a cada ligação. Os pequenos também poderão levar cartinhas que serão entregues para as noeletes e ainda vão receber um pirulito ao final da chamada.

JK Shopping

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Site: http://www.jkshoppingdf.com. br/

Instagram: @jkshopping_df

Facebook: facebook.com/jkshoppingdf

Endereço: Avenida Hélio Prates QNM 34 – entre Taguatinga e Ceilândia

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Horário de funcionamento: segunda a sábado, das 10h às 22h e domingos e feriados das 12h às 22h

Telefone: (61) 3246-8601