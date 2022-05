Jesse Williams, de ‘Grey’s Anatomy’, discute cenas de nudez em palco da Broadway

O ator que interpreta o médico Jackson Avery na série, comentou sobre a cena que se espalhou pelas redes sociais

O ator americano Jesse Williams, que interpreta o médico Jackson Avery na famosa série “Grey’s Anatomy”, comentou suas cenas de nudez em uma peça na Broadway em uma edição do programa de TV “Watch What Happens Live with Andy Cohen”, que foi ao ar nesta segunda (5).

A cena de nudez com o ator se espalhou pelas redes sociais nesta terça (10) após ser filmada por um dos um dos espectadores que burlou as regras do teatro, que proíbem o uso do celular durante o espetáculo.

“É insano. Foi a primeira vez, então não tenho nada com o que comparar”, disse no programa o ator de 40 anos, que subiu pela primeira vez a um palco de teatro para compor do elenco de “Take Me Out”. “Acho que não ficarei mais com medo de nada depois disso.”

O episódio gerou uma manifestação da companhia de teatro produtora da peça, Second Stage, que repudiou o vazamento da cena na internet. “Estamos chocados com que essa política [de privacidade em relação às cenas da peça] tenha sido violada e que uma filmagem não autorizada tenha sido publicada”, afirmou o comunicado.

“Tirar fotografias de alguém nu sem consentimento é altamente questionável e pode ter consequências legais severas. Postá-las na internet é uma violação grosseira e inaceitável da confiança entre os atores e o público criada no teatro.”

Baseada em fatos reais, “Take Me Out” conta a história de jogadores de beisebol que lidam com a própria homossexualidade em um ambiente marcado pela homofobia e pelo racismo. Na cena em que Williams fica nu, grande parte do elenco, composto por homens, se encontra no palco tomando banho no chuveiro do vestiário.

A estreia de Jesse Williams na Broadway garantiu a ele uma indicação ao Tony na categoria de melhor ator, o principal prêmio do teatro nos Estados Unidos. Após essa incursão nas artes cênicas, ele deve voltar às telas para a 18ª temporada de “Grey’s Anatomy”.