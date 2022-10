Jason Momoa, o Aquaman, declara apoio a Lula

“Lula amplia vantagem sobre Bolsonaro na votação de domingo”, diz a manchete de um jornal com foto do petista em um comício

O ator Jason Momoa, o Aquaman, é mais uma das celebridades internacionais que declarou apoio ao candidato a presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nestas eleições. Ele compartilhou no domingo (23) no stories do Instagram a manchete de uma reportagem em inglês.

“Lula amplia vantagem sobre Bolsonaro na votação de domingo”, diz a manchete de um jornal com foto do petista em um comício. O ator legendou a publicação com o nome do candidato e vários corações.

Antes de Momoa, outros astros de Hollywood defenderam a vitória de Lulas nas eleições. O ator Mark Ruffalo, 54, compartilhou nas redes sociais o o link da live do candidato, em 26 de setembro e pediu que seus seguidores assistissem “as palavras de muitos bravos defensores brasileiros da democracia e do planeta”.

Em junho, Ruffalo compartilhou no Twitter a foto de um caminhão com a imagem do presidente Jair Bolsonaro (PL) e a mensagem pedindo para “não confiarem em Bolsonaro”. Na publicação, ele marcou o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que iria se reunir com o brasileiro.

Em setembro, Roger Water, fundador do Pink Floyd , que estava em turnê pelo Brasil, compartilhou uma mensagem de apoio a Lula dois minutos antes do prazo final que proibia qualquer ato político depois das 22h. “São 9:58. Nos disseram que não podemos falar sobre a eleição depois das dez da noite. É lei. Temos 30 segundos. Essa é nossa última chance de resistir ao fascismo antes de domingo. Ele, não!”, dizia o texto. Como uma recapitulação do que havia ocorrido em outras cidades, o público se dividiu entre vaias e aplausos.

“Devemos nos unir em solidariedade a todos no Brasil, pois esperamos que a maioria das pessoas acredite na democracia, no Estado de Direito e nos direitos humanos”, diz Roger Waters, que defende o voto em Luiz Inácio Lula da Silva (PT). “Queremos mostrar nosso desdém absoluto por neofascistas como Bolsonaro.”