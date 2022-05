Jade e PA surgem juntos em balada com Laís e Gustavo

Os ex-participantes do BBB curtiram a noite no bar de Leo Picon, irmão de Jade, Galleria Bar, localizado em São Paulo

Ex-colegas de confinamento do BBB 22 (Globo), Jade Picon, 20, e Paulo André, 23, surpreenderam os fãs que torcem pelo casal na madrugada desta quinta-feira (12). Os dois apareceram juntos em uma foto com Laís Caldas, 30, e Gustavo Marsengo, 31.

“Perdi o Gustavo ou ganhei a Jade? Amo! -10% Paulo André”, escreveu Laís na legenda da foto, compartilhada em seus Stories do Instagram. Eles estavam curtindo a festa no Galleria Bar, localizado em São Paulo. O bar é de Léo Picon, 26, irmão de Jade.

Nas redes sociais, fãs do casal e internautas comemoraram a aparição de Jade e PA. “Essa foto está boa demais. Jade e PA. o encontro de milhões”, escreveu um. “Feliz está a Jade que deve ter dormido com o PA essa noite”, supôs outra. “Jade e PA juntos no Galleria é o motivo do meu colapso. BOM DIA?”, escreveu uma terceira.

A empresária e o atleta já haviam falado algumas vezes durante o BBB que não pretendiam firmar um namoro quando saíssem da casa mais vigiada do Brasil. Durante a edição do dia 101 do programa, os dois ficaram bastante próximos e Jade chegou a dar um selinho em PA.

No gramado da casa, os dois se abraçaram, e em clima sedução, se olhavam e aproximavam seus rostos. Depois, ao mexerem com o celular do reality na sala, Picon deu um rápido beijo no rapaz. Mais tarde, o apresentador Tadeu Schmidt quis saber como foi reencontro. “Foi legal reencontrar ela, foi o nosso primeiro contato. Rolou um beijinho, uma resenha”, disse PA.