Jacquin diz que ‘não dá para ser bonzinho com comida ruim’

“Vai começar o MasterChef raiz”. É dessa forma que os jurados e a direção do reality encaram a chegada da nona temporada com competidores amadores, no ar na Band a partir desta terça-feira (17). Esse título reflete sobretudo o retorno das provas externas, algo que não surgia no programa há dois anos por causa da pandemia.

“Estamos falando da volta das provas grandiosas, dos sotaques do país inteiro, do único campeão ao final dos 17 episódios. Nós enquanto produção temos o desafio de nos superar após oito anos de programa e o tornar um marco da nossa história”, diz a diretora, Marisa Mestiço.

Ao lado de Helena Rizzo, Henrique Fogaça e da apresentadora Ana Paula Padrão, o jurado Erick Jacquin conta que a nova leva de episódios colocará os 16 cozinheiros em busca dos R$ 300 mil no limite do estresse. Ele promete mais broncas. “Não dá para ser bonzinho com comida ruim. Não tem como sorrir e dizer que o prato está péssimo”, garante.

Segundo ele, o programa virou “um fenômeno da sociedade que tem intimidade com o brasileiro e mudou a cultura gastronômica do país”. “Eu faço meu trabalho do meu jeito, não é um personagem. Às vezes temos que criticar. Quem não gostar que não veja”, emenda.

A temporada promete caixas misteriosas desafiadoras, uso de ingredientes exóticos, receitas que qualquer pessoa acha que sabe fazer e também aquelas que todos têm certeza de que não conseguem reproduzir. As provas com doces, tão temidas pelos concorrentes, também marcarão presença em 2022.

Para Henrique Fogaça, o MasterChef sabe melhor do que qualquer um explorar o melhor dos cozinheiros, mesmo que em muitas ocasiões isso aconteça de uma forma mais brusca, com “faca na caveira”. “Não somos grosseiros. No meu caso, sou um pouco mais direto e duro, mas sou justo. É para o cara acordar e ficar esperto. Eu também sou raiz, objetivo”, explica Fogaça.

Pela primeira vez na história, o programa também ganha uma nova locação. Agora, as gravações são realizadas nos estúdios Vera Cruz, em São Bernardo do Campo (Grande SP), um espaço inaugurado em 1949 com 7.200 metros quadrados. Será lá também a nova temporada de MasterChef Profissionais, que virá logo após a edição com amadores.

MASTERCHEF AMADORES TEMPORADA 9

Quando: Estreia terça-feira (17); todas as terças, às 22h30

Onde: na Band

Classificação: Livre