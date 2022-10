Isabella Menin vence Miss Grand International e quebra jejum de 51 anos

Além da conquista inédita, Isabella também quebrou um jejum de 51 anos sem coroas para o país no mundo miss, uma vez que a última vitória brasileira foi em 1971

FÁBIO LUÍS DE PAULA

SÃO PAULO, SP

A modelo paulista Isabella Menin, 26, escreveu seu nome na história na manhã desta terça-feira (25) em Jacarta, na Indonésia. Isso porque a jovem realizou dois feitos numa só tacada ao vencer para o Brasil, pela primeira vez, o título de Miss Grand International, um dos maiores concursos de beleza do planeta.

Chorando muito de emoção, ela foi coroada pela vietnamita Nguyen Thuc Thuy Tien, titular de 2021.

Além da conquista inédita, Isabella também quebrou um jejum de 51 anos sem coroas para o país no mundo miss, uma vez que a última vitória brasileira foi em 1971, com a médica carioca Lúcia Petterle, no Miss Mundo (ou Miss World).

Em um de seus momentos no palco, a miss arrebatou o júri com seu “discurso de paz”. Declamado em inglês e no idioma local da Indonésia, ela enfatizou o terror da morte de crianças durante guerras, e finalizou seu texto pedindo que o “poder do amor sempre prevaleça sobre o amor ao poder”.

Natural da cidade de Marília, no interior paulista, a Miss Grand Brasil sempre esteve muito perto dos concursos de beleza. Sua avó e sua mãe são misses, e ela esteve em muitas disputas infantis e adolescentes. Só mais tarde, já como modelo internacional, foi que percebeu que as faixas e coroas não eram só referência familiar, mas também sua paixão.

Em sua carreira de modelo internacional, Isabella morou por anos em Londres, no Reino Unido, onde se formou em economia. Antes de largar tudo para mergulhar no mundo miss, no primeiro semestre deste ano, ela morava na Turquia, onde fazia trabalhos de publicidade e moda.

“Comecei a preparação para o nacional um ano antes do concurso. Com aulas de oratória, passarela, coaching, espanhol e artes cênicas. Para o mundial, foram três meses de preparação. Para mim, a parte mais fácil foi passarela e comportamento de palco, que flui mais facilmente. A mais difícil são as redes sociais”, disse ela antes da final, em entrevista exclusiva para a coluna.

Em segundo lugar na classificação final ficou a Miss Tailândia, Engfa Waraha, seguida pela Miss Indonésia, Andina Julie, em terceiro. Completaram o Top 5 as misses Venezuela, Luiseth Materán, e República Tcheca, Mariana Becková, respectivamente em quarto e quinto lugares.

Desde o início da edição 2022 do Miss Grand International, a modelo se destacou na competição por sua simpatia e performance de passarela. Após a etapa preliminar, onde as misses recebem as notas que montam as classificações, ela teve um ótimo desempenho e despontou ao patamar de grande favorita nos fóruns especializados no tema.

Foi considerada, por missólogos e fãs, super favorita ao título, liderando praticamente todos os rankings publicados em todo o planeta -chamados de “hot picks”. Com a previsão dos especialistas correta, Isabella agora vai morar durante cerca de um ano na Tailândia, onde fica a sede do mundial. O posto de Miss Grand International exigirá que a Miss Brasil viaje pelo mundo representando o concurso e compartilhando suas mensagens e valores

COMO FOI A FINAL

O Miss Grand International 2022 contou com um grupo forte de 68 candidatas. No Top 10, entraram ainda as misses Camboja, Pich Saravody, Colômbia, Priscilla Londoño, Espanha, Hirisley Jimenez, Porto Rico, Oxana Rivera, e Ilhas Maurício, Yuvna Rinishta, eleita pelo voto popular.

No primeiro corte, o Top 20, estavam também as representantes de Curaçao, Dinamarca, Filipinas, Honduras, México, Nigéria, Paraguai, Peru, Reino Unido, República Dominicana e Vietnã.

O espetáculo começou com uma coreografia entre todas as meninas, ao som do clássico “4 Minutes”, de Madonna, Justin Timberlake e Timbaland. Então, já foi feito o primeiro corte, de 20 meninas, seguido pelo desfile em traje esportivo. Após o anúncio do Top 10, cada uma das semifinalistas fez o chamado

“Discurso da Paz”, tradicional momento do Miss Grand International, onde as misses entoam seus desejos por um mundo melhor.

“Num dos mais caros conflitos da história, uma criança é morta a cada cinco horas, por 20 anos.

Quando uma criança morre, parte do nosso futuro é apagado. Nós devíamos começar a igualar nossas diferenças por meio da diplomacia e entendimento, ao invés do campo de guerra. Afinal o campo de guerra apenas traz mais segregação para a humanidade. Todos nós deveríamos lembrar que somos mais parecidos em nossa humanidade, do que as nossas diferenças entre nacionalidades. Que o poder do amor sempre prevaleça sobre o amor ao poder”, discursou Isabella.

Em seguida, a vietnamita Nguyen Thuc Thuy Tien, titular de 2021, fez sua despedida, puxando o desfile em traje de gala do Top 10. Isabella usou os cabelos soltos e trajou um vestido prata, aberto nas laterais, e repleto de detalhes brilhantes. Com as cinco finalistas anunciadas, as misses foram chamadas à frente para responder à tradicional pergunta final no palco, sobre a guerra na Ucrânia. ASpós os prêmios especiais, o apresentador deu a classificação final e foi feita a coroação.

Foi também anunciado que a próxima edição do Miss Grand International será em outubro de 2023, no Vietnã.

TREMEI, MISS UNIVERSO

Nascido em 2013, o Miss Grand International é uma competição relativamente recente, mas que alcançou grande notoriedade. Com alto investimento e produções impecáveis, o concurso foi alçado ao posto de novo “namoradinho” do setor, considerado um dos favoritos de missólogos e fãs. Agrada bastante seu dinamismo e também sua ideia de mesclar a importância do apoio a projetos sociais, sem deixar de lado o ritmo fashion e despojado.

Por conta das similaridades, o Grand é também constantemente comparado com o Miss Universo, gigante do setor, porém considerado ultrapassado e demodè. Na semana passada, inclusive, a conta do Miss Grand International no Instagram passou o número de seguidores do Miss Universo, pela primeira vez. O novato já soma 6,5 milhões de seguidores, enquanto o veterano estacionou nos 4,9 milhões.

Além do Vietnã, já se consagraram vencedoras misses da Austrália (2015), Cuba (2014), Estados Unidos (2020), Indonésia (2016), Paraguai (2018), Peru (2017), Porto Rico (2013), República Dominicana e Venezuela (2019). Além da Indonésia, o concurso já foi realizado na Venezuela, em Mianmar, no Vietnã, na Tailândia e nos Estados Unidos.

CLASSIFICAÇÃO FINAL TOP 5

Brasil (primeiro lugar)

Tailândia (segundo lugar)

Indonésia (terceiro lugar)

Venezuela (quarto lugar)

República Tcheca (quinto lugar)

TOP 10

Camboja

Colômbia

Espanha

Porto Rico

Ilhas Maurício (voto popular)

TOP 20

Curaçao

Dinamarca

Filipinas

Honduras

México

Nigéria

Paraguai

Peru

Reino Unido

República Dominicana

Vietnã