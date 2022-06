Irandhir Santos é afastado das gravações de “Pantanal” após cair de cavalo

Integrante da equipe de produção da novela disse que animal estava arredio

O ator Irandhir Santos, 43, foi afastado das gravações da novela “Pantanal” (Globo) após sofrer uma queda de cavalo e ter que passar por uma cirurgia no ombro. Segundo a assessoria do ator, ele que interpreta Zé Lucas de Nada na segunda fase, já está na fase final da fisioterapia e deve voltar a gravar na próxima semana.

Em conversa com a reportagem, um integrante da equipe de produção da novela afirmou ter percebido que os cavalos estavam arredios. “Eu vou te falar que umas duas vezes eu já reparei que o cavalo que estava com ele não estava muito a fim. Não sei se o problema é com o Irandhir ou o cavalo é arredio mesmo.”

Segundo informações do colunista Lucas Pasin, do UOL, o ator foi internado em um hospital no Recife, em Pernambuco, após pedir transferência. O tombo aconteceu na etapa final das gravações da novela no Pantanal. De início, ele foi internado em um hospital em Campo Grande.

Recentemente, Dira Paes, Jesuíta Barbosa, Marcos Palmeira e Gabriel Sater contraíram o vírus da Covid-19 e geraram readequações nas gravações da novela. Procurada pela reportagem, a Globo enviou o seguinte comunicado: “Os Estúdios Globo estão acompanhando o desdobramento e os impactos da Covid-19”.

“Sempre que necessário e de acordo com as melhores práticas das áreas de saúde, revisita e atualiza os protocolos para viabilizar o trabalho nos sets com segurança para todos os envolvidos. No ‘Pantanal’, as gravações, que já estavam em sua reta final, foram readequadas.”