Iran, Deolane e Lucas estão na roça em A Fazenda 14

A prova que definiu o novo fazendeiro da semana que testou sorte e afinidade dos peões

São Paulo – SP

Bia Miranda é a fazendeira da semana desta temporada de A Fazenda 14 (Record). Ela derrotou Deolane Bezerra e Lucas Santos na Prova do Fazendeiro, na noite desta quarta-feira (2). Os dois peões agora enfrentam Iran Malfitano na roça, que não participou da prova após receber o veto de Moranguinho, em uma dinâmica.

A prova que definiu o novo fazendeiro da semana a testou sorte e afinidade dos peões. Na primeira etapa da prova, eles tiveram que selecionar quatro caixas vermelhas e duas roxas, que tinham bolas dentro que eram colocadas em um funil.

Durante o jogo, eles escolhiam um das caixas para abrir, colocavam as bolas em um cesto e depois em um funil fixado em um totem que computava os pontos. Para vencer a prova, os participantes tinham que terminar a prova com o maior número de bolinhas. Quem tirasse uma bola amarelinha ganhava o poder de desempatar o jogo. Deolane pegou a bola amarela, mas não precisou usar.

Na primeira fase da prova, as bolinhas eram apenas computadas. Na segunda fase, os competidores recolhiam as as bolas da caixa e tinham que obedecer o comando de doar parte das bolas para os adversário. Bia começou liderando a prova, foi superada por Lucas, mas virou o jogo. Ela ganhou por diferença de um ponto de Lucas e se tornou fazendeira pela segunda vez.

Pelé teve que entregar o chapéu para a peoa que mandou direto para a roça. “Pelezinho queria que eu fosse fazendeira”, disse Bia zombando de Pelé para os seus aliados.