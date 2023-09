Invadindo a Cena: edital da Secretaria de Cultura do DF vai premiar Batalhas de Rima

O valor total da premiação é de R$ 300 mil e foi destinado por emenda do deputado Max Maciel (PSol)

Atualmente, o Distrito Federal e cidades do Entorno contam com dezenas de Batalhas de Rima. Os eventos acontecem tradicionalmente em praças e ruas da cidade. Conquistando cada vez mais público, as batalhas ganharam um reconhecimento importante nesta semana. Em parceria com o gabinete do deputado distrital Max Maciel, a Secretaria de Cultura do DF publicou hoje (5), no Diário Oficial, o edital “Invadindo a Cena: Batalhas de Rima do DF e Entorno”. O valor total da premiação é de R$ 300 mil e foi destinado por emenda do parlamentar. Serão premiadas 20 batalhas com R$ 15 mil cada.

A Secretaria de Cultura do DF também publicou o edital Prêmios FAC Cultura Hip Hop. O edital vai premiar agentes culturais ligados ao movimento hip hop que tenham prestado relevante contribuição ao desenvolvimento artístico ou cultural do Distrito Federal e/ou da RIDE-DF. O valor total da premiação é de R$ 1,2 milhão. As inscrições para os dois editais começam amanhã (6) pelo site: https://www.cultura.df.gov.br/editais-abertos/

Para o deputado distrital Max Maciel, autor da lei que declara o hip hop como patrimônio cultural imaterial do DF, os editais são importantes para valorizar a cultura hip hop. “Desde o início do nosso mandato assumimos o compromisso com a cultura hip hop. Esses editais são fundamentais para o fomento e a priorização desse segmento”, explica o parlamentar.