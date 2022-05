Internautas se surpreendem com cantor cego de Black Eyed Peas

A ‘descoberta’ foi um dos assuntos mais comentados pelos usuários no Twitter; O cantor cego da banda é Apl.de.ap

O grupo “Black Eyed Peas” foi um dos assuntos mais comentados no Twitter na madrugada de hoje (11) por um motivo bem curioso: os internautas da rede “descobriram” que Apl.de.ap, cantor da banda, é cego.

A “novidade” veio à tona com vídeos do TikTok, que mostram como Apl era guiado pelos colegas no palco.

Além dele, outro vídeo muito compartilhado traz o trecho de uma entrevista em que Will.i.am fala sobre a deficiência do parceiro.

“apl é cego. apl não consegue enxergar. Se eu ficar parado ali, colocar um boné diferente, me posicionar diferente, ele não vai saber que sou eu. Ele me reconhece pela minha forma, voz e postura. Ele não pode dirigir, não enxerga cores. Ele não consegue ver daqui até a porta, daqui até a câmera”, diz o artista.

“Quando estamos no palco, nós nos certificamos de que ele nos enxergue. Se você vir o Black Eyed Peas, sou eu Tab, e apl está sempre atrás de nós, nos nossos ombros”, will.i.am.

Foto/Reprodução

Embora muitas pessoas tenham ficado surpresas, a deficiência de apl não é novidade. O filipino tem nistagmo, uma doença ocular que causa oscilações involuntárias nos olhos.

“Duvidei de mim por muito tempo, mas agora estou confortável em não usar totalmente minha visão”, disse o cantor em entrevista dada para a ‘People’ em 2011.