Imortal Joe lança seu primeiro álbum, nesta quarta (27), no Alto Volume

No álbum, a produção preferiu dar ênfase a outros instrumentos, que não apenas as guitarras, como é comum na cena do metal

Show do Quarta Autoral, no O’Rilley da 409 Sul, contará ainda com a presença das bandas Escolta e Miragem de Ravena

É Rock local e de peso que Brasília quer? Então é isso que o Alto Volume levará, nesta quarta-feira (27), ao palco do O’Rilley da 409 Sul, a partir das 20h, com o lançamento do álbum “Escuridão Consciente”, da banda Imortal Joe. A noite ainda terá no line-up as bandas Escolta e Miragem de Ravena.

Lançando seu primeiro álbum, a Imortal Joe levará o melhor do metal para o público brasiliense, que cada vez mais tem buscado artistas da cidade e do Entorno que fazem um som próprio.

“É gratificante ter uma banda lançando um álbum no Alto Volume. É um momento de grande importância para uma banda autoral. A Imortal Joe fará uma grande apresentação e a Escolta e Miragem de Ravena completarão esse line de peso”, comemora o idealizador e produtor do Alto Volume Cezar Degraf (Vontana).

O Alto Volume é atualmente uma das principais vitrines do Rock autoral do Distrito Federal e do Entorno, mantendo o legado da cidade como polo de todos os estilos do gênero. “O Alto Volume abre espaço para bandas em diferentes momentos dentro de uma carreira musical. Desde o primeiro show até o lançamento de um single ou álbum”, completa Degraf.

A Imortal Joe é uma dessas bandas. Formada por Pedro Gontijo (vocais), Luis Nascimento e Emanuel Souza (guitarras), Filipe Siqueira (baixo) e Matheus Grossi (bateria), desde 2018 a banda vem cavando seu espaço no cenário do rock pesado.

“Produzimos esse álbum com oito faixas ainda em 2020, com o Thiago Bianchi (Noturnall e ex-Shaman), em Cotia, São Paulo, onde ele tem uma casa. Esperávamos lançar ainda no mesmo ano, mas veio a pandemia e quebrou tudo”, conta Gontijo. “Nós chegamos a fazer lives, mas com público esse será nosso primeiro show e estamos felizes por isso”, comemora.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No álbum, a produção preferiu dar ênfase a outros instrumentos, que não apenas as guitarras, como é comum na cena do metal. As oito músicas foram disponibilizadas nas principais plataformas e serão tocadas na íntegra.

Serviço:

Alto Volume apresenta: Imortal Joe, Escolta e Miragem de Ravena

Local: O’Rilley na 409 Sul

Dia: 27 de abril

Horário: 20h

Entrada: R$ 20