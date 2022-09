Hugh Jackman vai voltar como Wolverine pela última vez em ‘Deadpool 3’

A aparição será na terceira edição de “Deadpool” e deve ser a última vez que o personagem é interpretado por Hugh Jackman

Em vídeo humorístico publicado nesta terça-feira (22) nas redes sociais dos atores, o ator Hugh Jackman se uniu a Ryan Reynolds, protagonista da série de filmes “Deadpool”, para anunciar que estará voltando para o universo Marvel para interpretar o super-herói clássico Wolverine.

A aparição será na terceira edição de “Deadpool” e deve ser a última vez que o personagem é interpretado por Hugh Jackman. O filme começou a ser produzido esse ano e deve ser lançado em 6 de setembro de 2024.

“Nós temos trabalhado muito no próximo filme de ‘Deadpool’ por um bom tempo agora. Realmente procurei muito por isso, a primeira aparição desse personagem no MCU (Marvel Cinematic Universe) realmente tem que ser especial. Nós precisamos nos manter fiéis ao personagem, encontrar novas motivações e significados, o que significa que cada ‘Deadpools’ tem que ser único. Tem sido um grande desafio”, diz Reynolds no vídeo.

Finalizando, o protagonista de “Deadpool” termina com uma piada: “Ei, Hugh, você quer ser Wolverine mais uma vez?”, a qual o ator responde: “Sim, claro”.

“Deadpool” é uma das franquias de maior sucesso do estúdio 20th Century Fox, atingindo 785 milhões de dólares em ganhos no seu segundo filme, de 2018.

O ator Hugh Jackman, no entanto, iniciou sua carreira como Wolverine há mais de 20 anos, fazendo seu primeiro filme nesse papel em 2000 – o longa “X-Men”. Após isso, ele interpretou o personagem 10 vezes, sendo a última no filme “The New Mutants”, de 2020.