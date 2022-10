Hospedagem WordPress: Entenda como hospedar seu site agora mesmo

Uma das características principais dos serviços de hospedagem é se adaptar aos mais diversos tipos de sites e projetos online.

Você tem um site institucional para divulgar a sua empresa ou uma landing page para atrair mais leads? Uma hospedagem compartilhada é a solução.

Você possui uma loja virtual ou um blog de notícias com alta quantidade de acessos? Uma hospedagem Cloud tem tudo para assegurar o desempenho que você precisa.

Você gerencia um site ou blog em WordPress? Então uma boa opção é a Hospedagem WordPress.

Quer saber mais sobre esse tipo de hospedagem? Confira o nosso artigo e entenda como ela pode auxiliar o seu site.

O que é o WordPress?

Reparou na quantidade de sites em WordPress existentes nos dias de hoje? A verdade é que em muitas lojas virtuais, blogs e serviços na internet que acessamos no dia a dia, o WordPress está presente.

Ele surgiu no início dos anos 2000 e, desde então, vem sendo utilizado para desenvolver sites e vários tipos de projetos na web. Por causa dos vários plugins e da diversidade de templates, o WordPress conquistou a confiança de usuários iniciantes e experientes.

Outro motivo que colocou essa plataforma no Top 10 dos sistemas de gerenciamento de conteúdo é o fato dela ser intuitiva. Isso quer dizer que por meio do WordPress você pode criar e gerenciar com facilidade qualquer site, blog ou e-commerce.

O WordPress também é uma plataforma de código aberto. Ou seja, qualquer usuário com experiência em programação pode providenciar alterações para otimizar o sistema. Para você ter uma ideia, os principais benefícios do WordPress são:

Facilidade de gerenciamento

Possibilidade para criar diversos tipos de projetos

Plugins que podem melhorar o desempenho do seu projeto

Templates que são compatíveis com várias áreas profissionais



De forma geral, essa plataforma é uma ferramenta que proporciona diversos benefícios e facilidades para quem deseja criar um projeto na internet.

Conheça a hospedagem WordPress

A Hospedagem WordPress consiste em um serviço de hospedagem compartilhada feito para sites desenvolvidos em WordPress.

Essa hospedagem funciona como qualquer outro tipo de hospedagem, disponibilizando aos usuários um espaço em servidor que possui o objetivo de armazenar e publicar os seus arquivos e conteúdos.

De uma forma geral, uma hospedagem WordPress conta com recursos destinados para projetos feitos nesse sistema de gerenciamento.

O que a diferencia esse tipo de hospedagem das outras é a presença de recursos desenvolvidos para auxiliar você a criar e gerenciar sites no WordPress, sempre obtendo bons resultados de desempenho.

Além disso, com essa hospedagem o usuário não tem a necessidade de instalar a plataforma de forma manual no seu serviço de hospedagem, proporcionando desse modo muito mais facilidades.

Esse tipo de serviço surgiu justamente para facilitar e agilizar os projetos desenvolvidos em um dos maiores e mais conhecidos CMS’s do mundo. Afinal, cerca de 43% de todos os sites da web são desenvolvidos em WordPress.

Imagem: Pixabay

Conheça as principais vantagens uma hospedagem WordPress

Você pode utilizar a hospedagem WordPress para o seu site em WordPress. Hoje em dia existem empresas de web hosting que facilitam isso.

Além do mais, vale salientar que é possível obter várias vantagens com esse tipo de hospedagem conforme veremos a seguir.

Experiência intuitiva



A hospedagem WordPress apresenta um painel intuitivo que facilita o gerenciamento, conferindo ao usuário um amplo controle sobre o projeto.

Rapidez para abrir páginas



Uma abertura de páginas mais rápida assegura uma melhor experiência de usuário, algo que é essencial na atual era digital. Com uma experiência otimizada é possível também melhorar o seu site para posicionar nos mecanismos de busca e obter maiores taxas de conversão.

Suporte técnico



Com uma hospedagem WordPress você tem à disposição uma assistência que é fundamental para assegurar mais qualidade ao seu projeto.

Uma boa empresa de hospedagem de sites que oferece hospedagem WordPress disponibilizando atendimento 24h, facilidade de interação e outros recursos interessantes.

Recursos de e-mail



Uma boa empresa de hospedagem que oferece esse tipo de hospedagem também disponibiliza contas de e-mail. A vantagem disso é personalizar a comunicação do seu projeto e facilitar estratégias de Marketing de Conteúdo, gerenciando leads e atraindo mais clientes.

Backups Regulares



Ao contratar a hospedagem WordPress com um bom provedor, você tem à disposição backups que aumentam a eficiência do seu site e evitam grandes perdas em caso de falhas técnicas ou outro tipo de problema.

Imagem: freepik.com

A criação de um site em WordPress

Ao adquirir uma hospedagem WordPress você pode criar o seu site para dar início ao seu projeto, seja ele o seu blog pessoal, o site da sua empresa ou um e-commerce. A grande vantagem disso é o fato do WordPress ser bastante intuitivo.

Para criar o seu site em WordPress é necessário:

Contratar uma hospedagem de sites

Não há como construir um site profissional sem ter uma hospedagem profissional. E já que estamos falando de uma das maiores plataformas de desenvolvimento web do mundo, vale apostar em uma hospedagem WordPress que já é otimizada.

Escolher o seu template



A criação de um site baseado em WordPress depende da utilização de temas personalizáveis, os chamados templates. Mas isso não é regra geral, pois desenvolvedores mais experientes podem iniciar um projeto na plataforma “do zero”.

Essa plataforma apresenta várias alternativas de templates que o usuário pode efetuar o download e fazer as adaptações para conferir o visual adequado para o seu site.

Muitos dos templates oferecidos são gratuitos. Eles geralmente são mais simples e com menos recursos, mas há também os temas premium. Esses temas são mais elaborados e contam com mais recursos para melhorar o desempenho dos projetos.

Instalar plugins



Os plugins são recursos que servem para melhorar ainda mais o desempenho do seu site em vários aspectos.

Consistem basicamente em programas que atuam com o objetivo para expandir determinadas funcionalidades do seu site, tais como:

o gerenciamento de comentários

o uso das imagens

encontrar links quebrados

e otimizar a utilização das palavras-chaves.

Lembre-se apenas que quando o assunto é plugin, é necessário “consumir com moderação”, pois o excesso deles não promove a qualidade do seu site. Pelo contrário, eles tornam os recursos mais pesados e tornam o carregamento mais lento.

Trabalhe o layout e o conteúdo

Com tudo instalado e configurado, é hora de começar de fato a desenvolver o site. Para isso, é preciso criar as páginas, estruturar o menu e elaborar o conteúdo.

Tudo isso é feito de forma rápida, pois a interface do WordPress cada vez mais é melhorada e simplificada para que todos possam criar seus projetos sem muitos conhecimentos ou dificuldades.

Conclusão

Hoje em dia existem boas empresas de web hosting que disponibilizam a hospedagem voltada para a plataforma WordPress, um dos sistemas de gerenciamento mais populares e mais utilizados, tanto por usuários iniciantes quanto por programadores experientes.

Não há complicações para utilizar esse tipo de hospedagem para o seu site. Ela é intuitiva e de fácil gerenciamento, além do mais, ela proporciona vários benefícios, como, por exemplo, suporte técnico, backups, maior segurança e velocidade de carregamento.

Por tudo isso, obter uma hospedagem WordPress é a solução ideal para você garantir a qualidade da sua presença digital.