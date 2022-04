Hitmaker do pagode, Tiee lança novo single

A faixa inédita “O Pai Tá On” ja está em todos os tocadores digitais, com lyric video no YouTube

Depois do sucesso do álbum “As Que Tocam Lá Em Casa”, lançado em 2021, que reúne clássicos da MPB como “Sozinho”, “De Volta Pro Aconchego” e “Evidências’’ na versão samba, Tiee se prepara para lançar um novo trabalho. A faixa inédita “O Pai Tá On” ja está em todos os tocadores digitais, com lyric video no YouTube

Composto em parceria com Tomaz Paulista, o single traz uma letra bem-humorada mesclada com a vibe divertida do pagode e, nele, Tiee dá o recado: ‘’O pai tá on / Pra beijar na boca e sarnear / O pai tá on / Doei pra vizinha o meu sofá / O pai tá on / E ninguém no mundo tem moral pra me julgar’’.

O artista é responsável por escrever hits como “O Som do Tambor” e “Casa Azul” e teve diversos trabalhos gravados por Arlindo Cruz, Péricles, Bom Gosto, Pixote, Thiaguinho, Belo e outros gigantes do pagode. Em 2020, o álbum “Ladrão de Coração”, reuniu sucessos como “Porradão”, “Lugarzinho” e “Fernando de Noronha”.

Ao longo de uma trajetória de 20 anos de carreira, Tiee acumula números impressionantes, como o clipe de “Modo Avião”, que alcançou a marca de 24 milhões de visualizações e “Acende o Celular”, ultrapassando 10 milhões de plays no Spotify.