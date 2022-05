Gusttavo Lima e Bohemia levam a Brasília o maior buteco do mundo

Embaixador chega a capital do país para coroar a cidade com o Buteco Bohemia

A espera acabou! O encontro foi adiado, mas finalmente chegou! A cerveja do boteco se uniu ao embaixador Gusttavo Lima para trazer o maior Buteco do mundo para Brasília, no Estádio Mané Garrincha, no próximo sábado, dia 21 de maio, a partir das 18h. O cantor montou um time de sucesso para a edição do Capital do País. Além dele, a dupla Cesar Menotti & Fabiano, Xand Avião, Bruno & Denner e Nattan vão fazer uma grande festa e contam com a participação do público para ser um evento épico. Como a primeira no Brasil e referência em qualidade, a cervejaria Bohemia segue promovendo e valorizando a cultura do boteco, que é uma das maiores tradições do País, de Norte a Sul.

“É uma felicidade enorme realizar essa terceira edição do Buteco Brasília. Vamos parar a capital do nosso país mais uma vez com um evento inesquecível! A galera pode ter certeza de que viverá a maior experiência de boteco do Brasil e do mundo! A gente traz toda a energia e emoção da música com o sabor caprichado de Bohemia, para o público reviver boas lembranças e sensações e ter novos momentos para guardar na memória. Tudo está sendo feito com bastante dedicação e carinho e eu espero que todos curtam muito essa edição do nosso Buteco”, comenta o artista e empresário Gusttavo Lima.

“Essa parceria com o Gusttavo é muito natural para Bohemia, porque compartilhamos com ele e com o Brasil nossa paixão e nosso DNA no boteco, que é uma das melhores representações da identidade do nosso País. Nos últimos dois anos a gente levou o Buteco Bohemia para a casa das pessoas e provou que se tem a música do Embaixador e Bohemia, qualquer lugar pode virar um boteco. Mas nada como poder trazer a energia incomparável desse espetáculo de volta paras as pessoas poderem viver isso ao vivo”, conta Tetê Chaves, head de Marketing de Bohemia.

SERVIÇO

Local: Arena BRB Mané Garrincha (SRPN Arena BRB Mané Garrincha – Asa Norte, Brasília

Atrações: Xand Avião, Os Menotti (César Menotti & Fabiano), Bruno e Denner e Nattan

Data: 21/05/2022

Horário: 18h

*Meia solidária mediante doação de 1 kg de alimento não perecível