Gusttavo Lima e Andressa Suita colocam à venda mansão por R$ 8,5 milhões

Gusttavo Lima e Andressa Suita colocaram à venda a casa de 590 metros quadrados de área construída

Gusttavo Lima e Andressa Suita colocaram à venda a casa de 590 metros quadrados de área construída que possuem no condomínio Alphaville Flamboyant, em Goiânia. No site da imobiliária, o imóvel é anunciado por R$ 8,5 milhões.

O F5 apurou que a mansão não era usada há tempos pela família e, por isso, eles resolveram vendê-la. O casal e os dois filhos, Gabriel e Samuel, se dividem entre a fazenda e o apartamento, ambos também localizados em Goiânia.

A propriedade que está à venda não é a mesma da foto de Gusttavo Lima que viralizou em 2020.

A imagem que virou meme, do cantor na frente de uma mansão com grandes colunas brancas, é da fazenda do artista. Na ocasião, internautas compararam a arquitetura do imóvel com a das lojas Havan e com as fachadas da Igreja Universal.

Segundo o anúncio da imobiliária, a mansão à venda está em um terreno de 1.166 metros. Possui living com pé direito duplo, varanda gourmet climatizada e com churrasqueira, além de um extenso jardim com paisagismo que contorna a área externa formada por piscina com cascata, sauna e espelhos d’água.

O imóvel tem quatro suítes e um escritório que pode ser transformado em mais um quarto no térreo. A suíte principal possui pé direito elevado, banheira de hidromassagem e varanda privativa com floreira.